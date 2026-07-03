Россия теряет еще одного союзника? Первые сигналы

Казахстан удаляется от РФ? На прошлой неделе украинцев обрадовал Казахстан.

Во-первых, в Казахстане усомнились в своих возможностях увеличить в этом году транзит нефти из РФ в Китай до 12,5 млн. тонн. Такие заявления казахских чиновников плохо совмещались с желанием РФ нарастить экспорт своей нефти в КНР.

Действительно, из-за украинских ударов экспорт нефти из Казахстана в Европу несколько замедлился. из-за войны, которую затеял Путин, россияне уже не могут предложить Казахстану качественную транзитную услугу.

Так что возникает вопрос: а зачем Казахстану транспортировать нефть в Европу, если ему проще, ближе и дешевле продавать свою нефть КНР.

Во-вторых, власти Казахстана пообещали (потом публично открестились, затем снова пообещали) РФ 50 тысяч тонн бензина для смягчения топливного кризиса.

По данным Reuters, РФ пыталась вести неофициальные переговоры с правительством Казахстана о поставках топлива. Власти Казахстана после публикации Reuters заявили, что никаких официальных запросов от РФ не получали.

Впрочем, потом появилась информация, что все же бензин пойдет в РФ как гуманитарная помощь. Но 50 тыс. тонн бензина – это примерно объем внутреннего потребления топлива в РФ за сутки.

Напомним, что 6 мая 2026 года Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории республики бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года.

В Казахстане просто нет физически излишков горючего, чтобы снабжать РФ, разве что на полдня, раз в квартал.