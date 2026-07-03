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Россия теряет еще одного союзника? Первые сигналы

Виталий Шапран

Россия теряет еще одного союзника? Первые сигналы
Россия теряет еще одного союзника? Первые сигналы

Казахстан удаляется от РФ? На прошлой неделе украинцев обрадовал Казахстан.

Во-первых, в Казахстане усомнились в своих возможностях увеличить в этом году транзит нефти из РФ в Китай до 12,5 млн. тонн. Такие заявления казахских чиновников плохо совмещались с желанием РФ нарастить экспорт своей нефти в КНР.

Действительно, из-за украинских ударов экспорт нефти из Казахстана в Европу несколько замедлился. из-за войны, которую затеял Путин, россияне уже не могут предложить Казахстану качественную транзитную услугу.

Так что возникает вопрос: а зачем Казахстану транспортировать нефть в Европу, если ему проще, ближе и дешевле продавать свою нефть КНР.

Во-вторых, власти Казахстана пообещали (потом публично открестились, затем снова пообещали) РФ 50 тысяч тонн бензина для смягчения топливного кризиса.

По данным Reuters, РФ пыталась вести неофициальные переговоры с правительством Казахстана о поставках топлива. Власти Казахстана после публикации Reuters заявили, что никаких официальных запросов от РФ не получали.

Впрочем, потом появилась информация, что все же бензин пойдет в РФ как гуманитарная помощь. Но 50 тыс. тонн бензина – это примерно объем внутреннего потребления топлива в РФ за сутки.

Напомним, что 6 мая 2026 года Министерство энергетики Казахстана продлило запрет на вывоз с территории республики бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов до 21 ноября 2026 года.

В Казахстане просто нет физически излишков горючего, чтобы снабжать РФ, разве что на полдня, раз в квартал.

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