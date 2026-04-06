Россия потеряла половину экспорта нефти и нефтепродуктов

Как минимум следующие 10-14 дней Россия не сможет возобновить свой экспорт, а значит и зарабатывать сверхприбыли из-за войны в Иране.

• 1 •

Украина, после серии атак на Балтийские нефтеперевалочные порты России, в очередной раз нанесла удар по Новороссийску. И в очередной раз российское ПВО пропустило удар. И здесь мы имеем один важный момент: Украина игнорирует "рекомендации" США и европейцев воздержаться от ударов по портам, где идет перевалка нефти.

• 2 •

Судя по всему, Украина пробует поднять ставки, где главная цель заставить россиян садиться за стол переговоров. И это абсолютно правильная и логическая стратегия. Но у нее одно: в нынешнем формате переговоров, даже полная остановка российского экспорта не остановит Путина. Нам нужно менять либо формат переговоров, либо Путина.

• 3 •

Турне Зеленского по Ближнему Востоку может стать прологом к изменению формата. Но я остаюсь при мнении, что без появления Китая переговоры имеют минимальные шансы стать более продуктивными. Просто для понимания – Балтийские порты очень важны для поставки нефти в Поднебесную.

• 4 •

Сейчас Россия переживает период величайшей турбулентности с момента бунта Пригожина. В таких ситуациях Путин никогда не нападает и не совершает резких движений. Он "прячется в уголок" и ждет удобного случая, чтобы ударить. Поэтому очень важно помнить этот аспект. "Молчание" Путина в ответ на удары по портовой инфраструктуре временное. Нам важно сейчас не получить "головокружение от успехов". И начать думать о следующем шаге. Я считаю, что пора подумать об изменении переговорного формата.