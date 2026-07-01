Россия может достаточно долго существовать в мобилизационном режиме и продолжать войну

Чтобы не было иллюзий по поводу россии, повторим базу.

1. Россияне ничего не осознают. Кто мог что-то понять, уже давно это сделал. Остальные безнадежны.

2. Голодных или бензиновых бунтов не будет. Население поражено изученной беспомощностью, атомизировано и не в силах совместного действия. Будут скулить и кусать друг друга.

3. Переворота не будет. Вокруг Путина только самые доверенные люди, все они — прямые бенецифиары войны.

4. Армия не восстанет. Она задолбана и контролируется спецслужбами.

5. Потепления после смерти Путина вроде 1953 г. не будет: тогда был треугольник сил партаппарат – госбезопасность – армия, который сделал возможным смещение баланса; ныне у них концентрация силы.

Что может быть?

1. Закручивание гаек, сталинизация и чучхеизация. Россия может долго существовать в мобилизационном режиме и продолжать войну. Но наконец крышку сорвет, потому что страна большая и пестрая, а сил не хватает. Поэтому разорвет все в клочья, но не сразу. Одно время страна будет существовать в режиме Северной Кореи.

Или

2. Откручивание гаек, осторожная попытка нормализации после Путина, под контролем спецслужб. Как только гайки начнут откручиваться, начнется необратимый процесс распада, как в 1985-1991, только гораздо быстрее. Далее начинаются варианты распада: хаотичный и кровавый, как в 1917, или аккуратный, как в 1991. Украине, Европе и Америке лучше второй. Но чтобы был второй, нужно много работать.

PS Вижу много однотипных комментариев: как может все взорваться, если ни переворот, ни армейский бунт невозможны. Отвечаю: кроме организованных процессов возможны еще процессы хаотические.