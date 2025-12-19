Российскому бюджету еще никогда не было так плохо как за 11 месяцев 2025 года

Если посмотреть на динамику дефицита российского бюджета за 11 месяцев каждого года, начиная с 2021 года, то можно увидеть, что с начала войны России еще никогда не было так плохо. Дефицит уже достиг 4,3 трлн. рублей. И хотя официальный прогноз на 2025 год составляет 5,4 трлн, однако рыночные прогнозы уже упираются в диапазон 6-8 трлн рублей. В чем же причины?

Во-первых, неожиданное сокращение доходов от нефти. Коктейль по украинским ударам по НПЗ, европейским санкциям и американским торговым войнам фактически обвалил цены именно на российскую нефть. Россия только за ноябрь недосчиталась почти в 2 млрд долларов доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов. Поэтому неудивительно, что прибыль у крупнейшей нефтяной компании России – "Роснефть" – рухнула в несколько раз, а год же еще не завершился.

Во-вторых, как бы Минфин и Федеральная налоговая служба России не рассказывали басни о перевыполнении планов по сбору налогов, однако после их повышения в России с 2025 года наблюдаем отставание от первоначальных планов. Некоторые налоговые доходы имели положительный темп роста, но гораздо меньше планов и официального темпа инфляции. Например, доходы от НДС выросли на 6%, а это меньше годовой инфляции. А вот нефтегазовые налоговые поступления упали на 22,4%. Поэтому при действующих санкционных условиях, интенсивности войны и неэффективности налоговой системы в России, россиянам следует быть реалистами: они не тянут эту войну.

В-третьих, экономические стимулы от наращивания бюджетных расходов, в т.ч. в ВПК, имеют свои ограничения. Эти расходы не могут вечно стимулировать экономику страны-агрессора, и 2025 это показал достаточно ярко.

Интересный вопрос: что дальше? А дальше, в 2026 году, РФ ожидает очередной рост налогов, коммуналки, стоимости товаров и услуг государственных монополий. Трудность ситуации в том, что налогоплательщикам пути не дают отдохнуть, и если в 25 году поднимали прямые налоги, то теперь взялись за НДС, что само по себе за 2 года в геометрической прогрессии увеличит фискальное давление на россиян.

И россияне бодрствуют, а уже начали готовиться. В крупных сетях супермаркетов за оплату наличными предлагают 3-5% скидки. Формально скидку аргументируют дорогим эквайрингом. Но ведь с нового года он станет еще дороже, потому что пути ввел НДС 22% и на банковские услуги.

В действительности розничные сети становятся генераторами наличных денег, на которую в России сейчас будет повышен спрос от конвертационных центров. Российский фюрер уже понял, что его война россиянам не нужна и требует поставить под контроль обращение наличных денег. Все это немного смешно, потому что на фоне того, что в России развились обращение крипт и стейбл-коинов, это просто приведет к тому, что со временем для россиян покупать хлеб за крипту может стать обычным делом.

В целом, если проанализировать итоги налоговой реформы путина в 2025 году, то можно подытожить, что нарастить сбор налогов пропорционально поднятым ставкам им не удалось. По подоходному налогу с граждан получилось полное фиаско, хотя планы после введения прогрессивной шкалы были грандиозны. Провалился даже акциз на водку, где официальное производство упало на 6-7%, а вот продажи самогонных аппаратов в России выросли в разы.

Налоговая реформа путина 2026 г. еще более жесткая, и предусматривает ликвидацию упрощенки, что сильно ударит по ценам в сфере услуг и приведет к росту тени.