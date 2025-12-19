ukr
Російському бюджету ще ніколи не було так погано як за 11 місяців 2025 року

Якщо подивитись на динаміку дефіциту російського бюджету за 11 місяців кожного року, починаючи з 2021 року, то можна побачити, що від початку війни рф ще ніколи не було так погано. Дефіцит вже досяг 4,3 трлн рублів. І хоча офіційний прогноз на 2025 рік становить 5,4 трлн, проте ринкові прогнози вже впираються в діапазон 6-8 трлн рублів. То в чому ж причини?

По-перше, несподіване скорочення доходів від нафти. Коктейль з українських ударів по НПЗ, європейських санкцій і американських торговельних війн фактично обвалив ціни саме на російську нафту. Росія тільки за листопад недорахувалась майже 2 млрд доларів доходів від експорту нафти та нафтопродуктів. Тому не дивно, що прибуток у найбільшої нафтової компанії рф – "Роснефть" – рухнув в кілька разів, а рік же ще не завершився.

По-друге, як би Мінфін та Федеральна податкова служба рф не розповідали байки про перевиконання планів по збору податків, проте після їх підвищення в рф з 2025 року спостерігаємо відставання від початкових планів. Деякі податкові доходи мали позитивний темп росту, але значно менше планів та офіційного темпу інфляції. Наприклад, доходи від ПДВ виросли на 6%, а це менше за річну інфляцію. А от нафто-газові податкові надходження впали на 22,4%. Тож за чинних санкційних умов, інтенсивності війни та неефективності податкової системи в рф, росіянам варто бути реалістами: вони не тягнуть цю війну.

По-третє, економічні стимули від нарощування бюджетних витрат, в т.ч. у ВПК, мають свої обмеження. Ці витрати не можуть вічно стимулювати економіку країни-агресора, і 2025 рік це показав досить яскраво.

Цікаве питання: що далі? А далі, в 2026 році, рф очікує чергове зростання податків, комуналки, вартості продуктів і послуг державних монополій. Важкість ситуації в тому, що платникам податків путін не дає відпочити, і якщо у 25 році піднімали прямі податки, то тепер взялись за ПДВ, що само по собі за 2 роки в геометричній прогресії збільшить фіскальний тиск на росіян.

І росіяни не сплять, а вже почали готуватись. У великих мережах супермаркетів за оплату готівкою пропонують 3-5% знижки. Формально знижку аргументують дорогим еквайрингом. Але ж з нового року він стане ще дорожче, бо путін ввів ПДВ 22% і на банківські послуги.

В реальності роздрібні мережі стають генераторами готівки, на яку в рф зараз буде підвищений попит від конвертаційних центрів. Російський фюрер вже зрозумів, що його війна росіянам не потрібна і вимагає поставити під контроль обіг готівки. Все це трохи смішно, бо на фоні того, що в рф розвинули обіг крипти та стейбл-коїнів, це просто призведе до того, що з часом для росіян купувати хліб за крипту може стати звичайною справою.

В цілому, якщо проаналізувати підсумки податкової реформи путіна у 2025 році, то можна підсумувати, що наростити збір податків пропорційно піднятим ставкам їм не вдалося. По прибутковому податку з громадян вийшло повне фіаско, хоча плани після введення прогресивної шкали були грандіозні. Провалився навіть акциз на горілку, де офіційне виробництво впало на 6-7%, а от продажі самогонних апаратів в рф зросли в рази.

Податкова реформа путіна 2026 року ще більш жорстка, і передбачає ліквідацію спрощенки, що сильно вдарить по цінам в сфері послуг і призведе до зростання тіні.

Джерело:facebook.com

