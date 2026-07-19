Российские банки получили право ограничить выдачу наличных с карточек и готовятся к заморозке вкладов россиян

На минулому тижні один з найбільших банків рф ВТБ обмежив видачу готівки в банкоматах в Криму. В цій новині більшість росіян не побачили нічого дивного: мовляв, відсутність світла в Криму є одним з чинників поведінки населення. А дарма, від початку липня в рф вступив в силу новий нормативно правовий акт ЦБР, який регламентує зняття готівки росіянами в банкоматах.

І тут їх очікують сюрпризи, про які не розповідають федеральні ЗМІ:

Тепер банки рахують ліміти на зняття готівки не по одній картці, а по всім карткам одного клієнта в одному банку. Тобто щоб обійти ліміти на зняття, то відкрити з десяток карток в одному банку вже не допоможе. Введені ліміти на знятті готівки в банкоматах інших банків. Тепер без комісії можна зняти від 50 до 100 тис. рублів, далі з клієнта стягується комісія до 2%. І вишенька на торті – це анті-фродні алгоритми блокування. Якщо банк запідозрить викрадення картки росіянина, то він може її заблокувати на власний розсуд. До підозрілих операцій відноситься, наприклад, незвично велике зняття готівки з картки клієнта, або зняття готівки вночі, або серія операцій по зняттю готівки з банкомату.

Таким чином, ЦБР увімкнув надмірне лімітування каналу, через який безготівковий рубль стає готівковим. Так монетарний регулятор реагує на підвищений попит росіян на готівку по всій території рф.

Одним з основних чинників зростання попиту на готівку в рф впродовж першого півріччя цього року було зростання податків. Нове бажання росіян – уникати оподаткування – це і є основний генератор попиту на готівку в рф.

Втім, нормативна база ЦБР, яка набрала чинності у липні, може вказувати і на те, що ЦБР поступово, крок по кроку готується до замороження вкладів росіян. Обмеження каналу зняття готівки з карток як раз і є заходом, яким лімітують відтік ресурсів з банків при посиленні чуток про замороження депозитів.