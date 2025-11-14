Прогноз на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

Обложка The Economist с прогнозом на 2026-й – это, как всегда, попытка угадать тренды. В этой визуально-графической суете есть смысл - и часто он точнее многих официальных прогнозов.

Разберем по частям:

1. Геополитика. Война как новый нормальный фон

Танки, ракеты, дроны, разбросанные по обложке так, словно это декор на празднике жизни. Грустно, но факт – война перестала быть кризисом и стала привычкой. Мир понемногу учится жить с хроническим "геополитическим артритом".

Американский кулак, вылетающий из торта с цифрой "250", напоминает, что США празднуют юбилей, но в роли "главного взрослого" мира им все меньше везет.

Исторический корабль-дракар — привет от стран, которые никак не могут перестать романтизировать прошлое и перекраивать карты. И не только в своей голове, но и в реальности.

2. Экономика. Пазл, который никому не хочется сочинять

В центре – знак доллара, утерянный среди графиков, контейнеров и микроскопов. Это очень точная метафора: в мировой экономике, когда все считают, но никто ничего не контролирует.

2026-й обещает нам экономику, в которой будет еще больше инфляции, еще больше падений и очень много усталости. "Устала падать", "устала работать", "устали нервничать". Но всем все равно придется играть дальше.

3. Технологии. Нажмешь не туда – и получаешь будущее

Геймпад на обложке – больше не об играх, а о том, что глобальные процессы уже руководствуются набором кнопок, которые нажимает не всегда сидящий за пультом.

Работы, дроны, спутники – технологическая фауна, уже не спрашивающая разрешения. AI из "модной фишки" окончательно превращается в инфраструктуру. И если раньше мы боялись, что машины станут умнее людей, то теперь мы больше боимся, что они станут такими же хаотичными.

4. Биоиндустрия. Война за тело и мозг

Шприцы, таблетки, молекулы – настоящее парадное шествие биотехнологий. Лекарство для снижения веса – новые поп-звезды фармрынка. Генетика двигается вперед настолько быстро, что уже скоро ДНК можно будет ремонтировать как велосипед.

Мозг рядом с электроникой – это будто бы намек на то, что главная борьба XXI века происходит не за территории, а за наше внимание, химию и поведение.

5. Политический футбол. Игра без правил

Футболист, выбивающийся за пределы глобуса – шикарный символ. Мир шатается, а политики упорно играют в свой матч, и часто – забивая в собственные ворота (приветствие Трампа).

Чемпионат мира-2026 станет не столько спортивным, сколько политическим событием. Это еще один способ показать, кто "велик", а кто "просто фанат".

Итог

По версии журнала, 2026 будет годом, в котором мир перестанет делать вид, что может все контролировать.

Для нас он будет годом, в котором придется научиться жить в мире, где стабильность становится экзотикой, а хаос – новой логикой.

Свой прогноз по месяцам я традиционно напишу в первые дни января. Ждите:)