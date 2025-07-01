Приговор Путину стал ближе: почему через спецтрибунал сказываются даже ''хорошие русские''

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии Российской Федерации против Украины. И это будет иметь конкретные практические последствия для российского руководства.

Многие говорят о том, почему нельзя было разрешить вести это расследование Международному уголовному суду (МКС). Но главная проблема состоит в том, что у МКС нет соответствующих механизмов, чтобы расследовать преступление агрессии против Украины. Ведь ответственность за преступление не может распространяться на всех участников агрессии – она может полагаться только на политическое руководство, принимавшее решение о начале агрессии. Согласно уставным документам Международного уголовного суда, МКС может расследовать преступление агрессии только в том случае, если обе страны, являющиеся субъектами процесса, ратифицировали соответствующую конвенцию, или если есть соответствующее решение Совета безопасности ООН. Впрочем, понятно, что решения Совбеза ООН по расследованию агрессии России против Украины не будет, потому что РФ является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето.

Это создает правовой вакуум, который нужно преодолеть. И сделать это можно, например, путём создания специального трибунала.

Второй важный момент состоит в том, что спецтрибунал, созданный соглашением Украины и ПАСЕ, может выносить заочные приговоры в отличие от МКС. Так, в ближайшее время в Гаагу Путин никто не доставит, как и других российских чиновников, принимавших решение по агрессии против Украины, но теперь Путину может быть вынесен приговор. Подчеркиваю, не просто подозрение, а приговор.

Более того, этот приговор будет санкционирован всеми европейскими странами, даже Венгрией. Ведь это соглашение подписано ПАСЕ, за него проголосовали в ПАСЕ, то есть созданный трибунал получил полномочия от фактически всей Европы. Таким образом, на всей территории Европы у Путина будет приговор.

С практической точки зрения это не будет означать, что Путин отправится в тюрьму, но последствия для него и России будут. Недаром из-за создания спецтрибунала возмущаются не только российские пропагандисты, но даже "хорошие русские", половина которых на самом деле работает на Кремль. Создание такого трибунала неприятно для России в целом.

Но, прежде всего, это касается тройки высших должностных лиц в РФ, которые защищены персональным иммунитетом: президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Впрочем, этот судебный процесс коснется не только Путина и двух других, а всего около 20 человек, входивших в Совбез РФ и принимавших решение о начале вооруженной агрессии против Украины.

Итак, во-первых, трибунал угрожает не только Путину, а во-вторых, персональный иммунитет здесь не защитит. Заочное преследование этим трибуналом разрешается.

Впрочем, пока приговора нет, вряд ли создание спецтрибунала что-то кардинально изменит Путину и России, но уже сейчас это существенно снижает вероятность того, что Путин возобновит отношения с Европой и будет осуществлять визиты в европейские страны. Для Путина это означает, что никакой нормализации отношений с европейцами у него не будет и это уже пожизненно.

Как бы то ни было, но для Путина создание спецтрибунала будет дополнительным аргументом, чтобы держаться за власть в России вплоть до самой смерти.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко специально для Главреда