Главная проблема Украины – Китай

Имя проблемы – Китай.

Китай догнал Америку, и что с этим делать никто не знает.

Поэтому задача американской внешней политики на самом деле не так легка, как может показаться на первый взгляд.

Китай претендует на позицию мирового гегемона, занятую сейчас Америкой. Первый шаг к этому – китайская экспансия в Юго-Восточной Азии, успех которой означает начало необратимого упадка Америки и подъем Китая на первую ступеньку. Китай питается российскими ресурсами и радуется единоличному праву собственности на Россию. Оторвать Россию от Китая не удается. (Это можно сделать, разделив Россию на части, но пока Америка не готова к такому радикальному пути.) Зависимость России усиливается, и это угроза для США. США не имеют хорошего решения, как противостоять Китаю и постоянно ищут его. Но если у Китая есть россия не просто сателлит, а фактически вассал, зависимая страна, то решения нет вообще. Ибо никто не знает, как воюет Китай (последняя китайская сухопутная война была полвека тому назад, морская полтора века назад, обе провальны для Китая). Но все знают, как воюет россия: забрасывает противника миллионом трупов. Поэтому США боятся коллапса россии, отсюда такая осторожность в отношении санкций и других форм давления. Оба сценария – коллапс власти в России и консолидация власти в России – ведут ее к падению в объятия Китая. Китай все отлично рассчитал и спланировал. Что теперь делать в Америке?

Поэтому не вините американцев в нерешительности. На кону судьба мира в целом и Америки в частности. Здесь нужна осторожность и взвешенность.

Что нам делать? Показать американцам третий путь, который уже видят отдельные европейцы: деколонизация, деимпериализация России. Задача очень сложная.