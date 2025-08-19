Нефтепровод ''Дружба'' – дело не только в нефти для Орбана

Итак повреждены сразу две распределительные станции: Унеча (Брянская область) и "Никольское" (Тамбовская область). Сразу две - это важно. Чтобы понять, надо взглянуть на карту. Унеча обеспечивает подачу по "Дружбе" на Мозырь и на экспорт. А так же на Новополоцк. И именно от Унечи идёт БТС-2 - нефтепровод в направлении порта Усть-Луга. Никольское - следующая за унечей крупная станция. От неё идёт ответвление не Кременчуг (сейчас не действует) и поддерживается нужное давление в магистрали "Дружбы". И там и там вопрос не в самих трубопроводах, а в оборудовании, которое... импортное. Определённый запас на восстановление естественно, есть. Но в Унечу уже прилетало и прокачку восстанавливали как раз из "запасов". Сейчас и Унеча и Никольское. То есть восстанавливать надо сразу два узла - работать с одним бессмысленно. В условиях санкций оборудование быстро не завезёшь. Можно обратиться к КНР, но это изготовление нового и переход на "китайский" технологический процесс — то чего российская нефтянка старалась избегать до последнего. Можно заняться техническим канибализмом - разукомплектовать (частично) другой узел либо вспомнить о старом советском оборудовании (если таковое ещё есть в запасах).

В любом случае имеем временную остановку поставок нефти в Венгрию и Словакию. И под очень большим вопросом подача нефти по БТС-2. А это порт Усть-Луга - до 20% экспорта сырой нефти. В Ленинградской области на мощном нефтепроводе остаётся Приморск (50%).

А теперь складываем составляющие. РФ итак на фоне продаж нефти с дисконтом теряет возможности экспорта нефти через Усть-Лугу. Теряет поставки в Венгрию и Словакию. И в значительной мере теряет поставки в Беларусь. То есть в краткосрочной перспективе получаем потери до 25-30% от общих экспортных объёмов. Естественно, нефтепроводы восстановят. Но не полностью и не сразу. Потери в годовом выражении могут составить 10-11%. И это много, учитывая общие потери нефтегазовых доходов в России.

А теперь дополнительные вводные — Украина вернулась к тактике ударов по НПЗ. И поразила несколько крупных заводов. Где так же остро стоит вопрос оборудования (помним о санкциях и помним об ударах прошлого года). Значит отгрузка топлива в европейской части РФ падает. В прошлом году на этом хорошо заработал Лукашенко. Став "очень нужным и полезным" для Путина. Но сейчас... нефтепровод "Дружба" стоит. А по ЖД можно доставить в годовом измерении до 4-4,5 млн тонн. Вместо 14-15. Значит топлива для союзника нет.

Вторая составляющая - военная. В свете учений "Запад 2025" стоял вопрос о пусть и небольшой, но реальной возможности переброски достаточно большой группировки российских войск. Но если необходимо срочно обеспечить поставку нефти на НПЗ при ограниченной пропускной способности железной дороги, встаёт вопрос насколько оправдана и реальна переброска войск. Ведь если будут планы некоей эскалации, необходимо топливо. А если не завезли нефть в Мозырь и Новополоцк, дополнительных объёмов нет. Везти из РФ - ещё больше перегружать ЖД.

Можно добавить вишенку на тортик - в оккупированной части Запорожской области внезапно начали гореть железнодорожные составы с топливом. Это и повреждение ЖД инфраструктуры и (если такое продолжится) дефицит топлива в войсках.

Таким образом, Украина вновь создаёт ситуацию, когда проблемы со снабжением становятся фактором, существенно ограничивающим военное планирование российской армии на финальную часть летней кампании. А заодно делают практически невозможной концентрацию крупной российской группировки в Беларуси. Согнать войска то можно. А что дальше - вопрос.

Ну и, наконец, стоит вспомнить о том, что у Украины, возможно, есть свои планы на финальную часть летней кампании. Тем более, когда активно говорят об "обмене территориями", можно подумать где получить обменный фонд.

ЗЫ: Для Лукашенко ситуация печальна. Темы роста экономики итак снижаются в связи с проблемами в РФ (о чём писал как о неизбежном в прогнозе на 2025 год для Беларуси). А проблемы на "Дружбе" не только не позволят немного потрясти кошелёк Путина благодаря НПЗ, но и лишают привычных доходов от нефтянки. Такие проблемы - одна из причин, по которым официальный Минск будет пытаться интенсифицироввать контакты с Пекином, Вашингтоном и, возможно, странами Европы. Крутиться надо.