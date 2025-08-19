Шесть вещей, которые в состоянии закончить войну

Окончит войну шесть вещей:

От партнеров

Тотальные санкции для России (а не то, что тонким слоем размазывалось все эти годы с 2014-го).

Тотальное вооружение того, что нам не хватает на линии фронта.

Тотальное финансовое обеспечение, чтобы мы смогли это оружие покупать в тех объемах, в которых нуждается фронт.

Новейшее (эксперементальное оружие) и инструкторы, которые могут нам помочь с ним справиться.

От нас:

Организационная способность эффективного использования этих ресурсов и оружия

Организационная способность удерживать в тонусе и мотивации общество

Операционная способность не делать глупостей на внутриполитическом треке (вроде истории с НАБУ и САП) и пресечения всех процессов, позволяющих зарабатывать на крови.

И в первом, и во втором случае нужно иметь политическую волю и понимание не ложных, а реалистичных последствий, если этого не произойдет в ближайшие полгода.

Работы здесь очень много. И она, в первую очередь, лежит в зоне ответственности тех, кто принимает решение и следит за временем.

То, что было продемонстрировано вчера в Белом Доме (в частности, трансантлантическое единство и наглядные объяснения сути этого абсолютно мировоззренческого сражения) нужно было организовывать год назад. Да, именно это, а не мифические саммиты мира. Жаль, что и мы, и цивилизованный мир приходят к каким-то выводам только тогда, когда десять раз наступит на одни и те же грабли. Я списываю это на слишком небольшой круг носителей институциональной памяти, которые могут доступно донести позицию своим правительствам (и нашему тоже). Многое из того, что мы наблюдаем сейчас, за классиком, "это уже было".

Переходим к новому этапу. Который действительно может быть не только в этой войне, а вообще – в глобальных раскладах, – определяющим.