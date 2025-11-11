Правительственный кризис. Что будет дальше?

Главный вопрос на который пока нет ответа - этот кризис исключительно украинский или все же, есть с начала игрой более широкого круга участников

1. Коррупция остается главной темой государства. Уже после площади картонок стало понятно, что Банковой все сложнее наносить свою повестку дня. Последние события только подтверждают эту точку зрения.

2. Возможно ли сейчас создать коалиционное правительство, которое "перезагрузит" ситуацию? Думаю, что нет. Вернее изменить можно, а перезагрузить нет. Потому что у нас не политический, а управленческий кризис. Однако игра сейчас идет на отставку правительства и создание правительства "народного доверия", которое должно стать противовесом власти Зеленского. И для Банковой это не слишком хороший сигнал. Ведь сохранение правительства будет топить Президента, потому что коррупционные скандалы будут еще интенсивнее. Создавать новое правительство – это ослаблять влияние Банковой.

3. Как дальше будет развиваться ситуация? Эта история уже начинает жить собственной жизнью и просто отставкой нескольких людей дело невозможно закончить. В игру точно включатся европейцы и, возможно, американцы (если не были включены). И здесь мы можем стать свидетелями историй по принуждению нас к выборам и новым мирным инициативам.

В любых обстоятельствах джин выпущен из бутылки.