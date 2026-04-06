В 2014 году, когда критическое большинство жителей ОРДЛО легко и с улыбкой принимали решение об уничтожении своего края, своих личных жизней, они считали, что "хуже не будет", "будет, все как есть даже лучше", "будет все как при Украине - только рубли", то есть воспринимали изменения в своей жизни как приключение.

Весело голосовали на "референдуме", весело уничтожали все украинское, жгли украинские паспорта, убивали, разрушали, мечтали о хорошей жизни, чтобы все было для них, много, еще больше и бесплатно.

Эти мечты жить еще богаче – они не плохие. Все мы мечтаем улучшить свое финансовое состояние, все мечтаем жить лучше. Но нормальные люди для этого работают, учатся, едут в другую страну или город, ищут хорошую работу, а не разрушают страну и убивают людей.

Почему-то, а в то время российской пропаганды по социальному обеспечению жителей Луганщины и Донетчины не было, подчеркну это – люди решили, что россия, когда заберет Донбасс к себе, раздаст людям все бесплатно. Вот прямо все! И газ, и нефть. И доллары, и хлеб, и лекарства, и машины, и квартиры. Вот прямо будет бегать россия за каждым, хватать за руки и кричать: "возьмите квартиру в москве, там все забито холодильниками, колбасой, телевизорами и долларами".

До сих пор не понятно, откуда люди взяли это "россия нам все даст". Не было ни пропаганды, ни политической рекламы, ни обещаний. Ничего не было. Кто-то кому-то сказал, кто-то подмигнул "да все будет тип-топ", кто-то из власти делал вид, что все знает, в основном люди сами придумывали эти социальные истории, в которых хороший пути раздавал газ, деньги и квартиры, назначал большие пенсии, открывал больницы с сверхсовременными технологиями. Зачем они это придумывали, никто из них и сам не вспомнит. Говорят: мы просто думали, что так будет.

Что ж, посмотрим, что же случилось. Процитирую язык оригинала:

Друзья, я вынужден писать об этом здесь, потому что молчать уже невозможно. В нашем городе в аптеках по льготным рецептам не выдают инсулин. Для тех, кто не знает: для диабетика инсулин – это не просто таблетка от головы. Это возможность дышать, ходить, жить. Без него наступает запятая и смерть. Луна без жизненноважного препарата! Как нам выживать? В аптеках разводят руками: Нет поставок. В Минздраве кормят завтраками. А сахар в крови не ждёт "поставок", он убивает органы прямо сейчас. Мы вынуждены покупать его за огромные деньги сами (только за пределами лнр) или занимать у таких же бедняг по полфлакону. Прошу максимальный репост! Помогите достучаться до властей! Мы не просим чего-нибудь сверхъестественного, мы просим право на жизнь, гарантированное законом! "

Ах, как интересно. Не понимаю, что не нравится, потому что это россия. Все побогатому и для народа. Это надо так туда бежать, чтобы разбить не только нос, но и лоб. Как там говорило критическое большинство населения ОРДЛО: "ничего не поменяется, будут вместо гривны рубли". Так как, поменялось или нет?

Рынок инсулина в России переживает "отрицательный рост" и "трансформацию". Ну, то есть на фоне ухода с рынка россии ряда западных компаний (Novo Nordisk, Sanofi) российские аналоги не успевают за ростом. Аналоги разрабатываются, но темпы разработки тоже не успевают за ростом, потому что россия не была готова к тому, что ее погонят из цивилизованного мира за ее поведение. Все секторы россии зависимы от импорта, потому что рассчитывала россия нарушая моральные, этические и международные законы, никто не знает.

Большинство россиян жили в том же симулякре, как и жители ОРДЛО, я имею в виду веру в то, что россия независимая, влиятельная, много страна. На самом деле экономика и все производства России зависят от импорта. Просто пути были уверены в абсолютной безнаказанности.

93% инсулинов россия покупает, потому что за годы правления путина деньги тратятся не на лекарства, не на медицинские исследования, а на оружие, то возник дефицит иностранных препаратов, таких как "Фиасп" и "Оземпик".

Конечно в ОРДЛО лекарство доставляется по принципу, что не доили россияне, поэтому дефицит лекарства в ОРДЛО страшен.

Если бы в 2014-м году критическое большинство жителей ОРДЛО думало головой, а не тем, чем сидят на унитазе, то в пределах Луганщины и Донетчины действовала бы государственная программа реимбурсации (возмещения) "Доступные лекарства", которая обеспечивает пациентов с сахарным диабетом инсулином безвозмездно. Получение лекарства происходило бы по электронному рецепту, выписываемому эндокринологом (или семейным врачом) на основе индивидуального плана лечения. А так, вот вам по-русски, побогатому, и обратно в ссср.

В ОРДЛО да и на россии люди готовы платить дурацкие деньги, чтобы купить не российский аналоговый инсулин, а хороший европейский продукт. Интересно, вот почему россияне так гордятся своей страной и ее продукцией, но предпочитают все импортное от телефонов к лекарствам? Что ж, напомню, в стране мечты критического большинства жителей ОРДЛО и россиян, во времена товарища сталина иметь импортное считалось изменой родины, за это расстреливали не смотря. Какой инсулин, подорожник, моча, молитвы – вот ваша аптечка!