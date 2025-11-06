Почему Трамп проиграл выборы в Нью-Йорке

Демократ Зохран Мамдани стал одним из самых молодых мэров. В своей речи он заявил, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов.

Победа ультралевого кандидата в Нью-Йорке на фоне победы год назад ультраправого президента – абсолютно нормальная история для страны:

1) в состоянии глубокого политического раскола через примерно все;

2) с таким неестественным уровнем социального расслоения (за пределами справедливого распределения благ стимулирующего неравенства в не подавляет).

Напомню, что в Германии 30-х разрыв между нацистами и левыми был минимальным, это у центристов и консерваторов рейтинга не было. Там тоже раскол был – ой ой ой.

А. И да. Всем аналитикам из "пропал Нью-Йорк" нужно все же задуматься: а чего это человек в самом богатом городе планеты с лозунгами о доступном жилье, общественном транспорте и доступной пище набирает большинство голосов.

Кроме того, демократы выиграли также на выборах в штатах Вирджиния, Нью-Джерси и Калифорния.

Реагируя на такие результаты, Трамп обвинил в поражении Республиканской партии шатдаун и отсутствие фамилии "Трамп" в бюллетенях.