Почему Украине критически важно продолжить малорезультативные переговоры в Абу-Даби

Пока переговоры идут обо всем, кроме территорий. И выйти из них будет означать выстрелить себе в ногу.

1. Логику переговоров мы можем свести к формуле 19+1. Есть 20 пунктов, так называемого мирного плана, и их разделили на 19 (все) и 1 (территории). Точно такая логика была в переговорах Украины США, между прочим. И сейчас идут переговоры об этих условных 19 пунктах.

2. Путин, как мы все понимаем, не хочет результативных переговоров, но его так или иначе вовлекли в эту игру. И он будет вынужден на первых этапах демонстрировать конструктив. Первый результат этого конструктива – освобождение пленных. Без этих переговоров увольнение могло бы и не состояться.

3. Я повторю то, что говорил много раз: логика Путина – тянуть время и не ссориться с Трампом. Именно поэтому первый этап этих переговоров (первые пару месяцев) будут, в целом, конструктивным. Дальше все будет зависеть, прежде всего, от внешнего давления на РФ. Что такое внешнее давление? Это:

- реальные ограничения танкерного флота;

– Низкая цена на нефть и, в связи с этим, очень важно следить за тем, как и что США будут делать в Иране (последние звонки Трамп-Си и Си-Путин, похоже, были именно об этом).

– Переговоры США – Китай. Хотя на последние я возлагаю все меньше надежд по одной простой причине: мы потеряли год, который можно было бы потратить на налаживание отношений с Китаем. И теперь все надежды на то, что украинский вопрос поднимут за нас и без нас.

4. Что касается временных рамок, то здесь я полностью согласен с Yulia Zabelina: для Трампа крайне важно закончить все это в июле, хотя критической точкой является 1 октября (месяц до выборов). При этом у нас многие ставят на смену расписаниям в конгрессе и многие считают, что после того, как демократы (телетично) выиграют большинство в конгрессе что-то кардинально изменится в нашем вопросе. По-моему, пока это выглядит, как минимум, странно. Многое может измениться для ЕС (и то не факт), но для нас это вряд ли будет кардинальным изменением.

5. К сожалению, у нас нет других вариантов, чем идти в эти переговоры. И главная задача сейчас, как бы это странно ни звучало, делать все от себя зависящее, чтобы россияне вынуждены были идти на диалог. Пока это главная стратегия, альтернативы которой просто нет.