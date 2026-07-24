Почему русские не понимают, что с ними происходит

Никто в России не понимает, зачем Украина напала на Россию. Но, по крайней мере, одно точно знают: Украину толкают в спину проклятые европейцы.

Когда люди очень долго живут в искаженном мире, они теряют понимание причинно-следственных связей. Первоначально картину мира искривляет пропаганда.

А потом люди и сами приобщаются к искажению собственной картины мира, потому что так безопасно. Безопасно не говорить, не думать, не знать. Если вы будете очень стараться чего-то не знать, вы этого не будете знать.

Поэтому топливный кризис в России вызван не войной – это искусственный кризис, сговор нефтяных олигархов против рядовых россиян. Поэтому атаки на склады российских маркетплейсов вызваны не войной – это заказные атаки, за которыми стоят крупные международные маркетплейсы, желающие захватить российский рынок.

Это не может быть война, потому что войны нет. Им много лет говорили по телевизору, что войны нет. Есть только СВО, а ведь это совсем другое.

И потом почему это все на территории России? Так быть не должно, ведь "СВО" на Украине.

Да и вообще, все Украина сама себя обстреливала, чтобы фотографии публиковать. Потому и антивоенных движений нет, потому что нет войны. (А во время Афганской и Чеченских войн были огромные движения.) Не надейтесь, что до них дойдет.

Не ждите бунта против режима. Просто режим развалится, потому что не сможет дальше функционировать. А в этот момент ловкие дельцы разберут все на запчасти. Идейных сейчас нет, а алчных достаточно.