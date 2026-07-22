Официальный Баку последовательно проводит политику укрепления собственной стратегической автономии и постепенного сокращения российского влияния на Южном Кавказе. Важным элементом этого курса стал IV Глобальный медиафорум в городе Шуша, посвящённый роли средств массовой информации в содействии миру, восстановлении доверия и противодействии дезинформации. Мероприятие объединило около 160 представителей ведущих мировых СМИ, международных организаций, научного и экспертного сообщества из 54 стран.

В ходе форума Президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя сопротивление Украины российской агрессии, подчеркнул, что невозможно победить народ, стремящийся к независимости и сохранению собственной идентичности. По его словам, опыт Азербайджана, который на протяжении длительного времени сталкивался с оккупацией части своей территории, подтверждает справедливость этого принципа. Он также отметил, что война должна быть прекращена, а международно признанные границы государств не могут изменяться силовыми методами или без волеизъявления народа соответствующей страны.

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Параллельно Баку активно углубляет экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами, используя ослабление российских позиций на Кавказе. В ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с американской делегацией во главе с сенатором Стивом Дэйнсом стороны подтвердили курс на развитие стратегического партнёрства и обсудили перспективы расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, энергетики, искусственного интеллекта, цифровой экономики, добычи и переработки критически важных минералов, а также промышленного сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора как одного из ключевых маршрутов международной торговли и региональной экономической интеграции.

Расширение политического диалога между Баку и Вашингтоном свидетельствует о формировании долгосрочного стратегического партнерства, основанного на взаимной заинтересованности и прагматичном сотрудничестве. Азербайджан всё увереннее утверждается как самостоятельный центр принятия решений на Южном Кавказе, самостоятельно определяющий собственные внешнеполитические и экономические приоритеты.

Последовательная реализация положений Хартии о стратегическом партнерстве, развитие механизмов экономического диалога и подготовка практических "дорожных карт" подтверждают системный и долгосрочный характер азербайджано-американского сотрудничества. Для международных инвесторов это является важным сигналом политической стабильности страны, предсказуемости государственной политики и наличия благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных проектов.

В условиях геополитической нестабильности и роста рисков использования традиционных транспортных маршрутов через территорию России Азербайджан постепенно превращается в ключевое звено транспортно-логистического сообщения между Европой и Азией. Развитие Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута) укрепляет позиции страны как одного из главных регуляторов евразийского транзита и создаёт альтернативную инфраструктуру международных перевозок, способную обеспечить устойчивость глобальных цепочек поставок.

Одновременно Азербайджан всё активнее интегрируется в современные высокотехнологичные производственные и научные проекты. Обсуждение с Соединёнными Штатами сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики и критически важных минералов свидетельствует о том, что страна предлагает западным партнерам не только энергетические ресурсы, но и перспективное технологическое партнерство. Таким образом Азербайджан постепенно отходит от традиционного образа исключительно нефтегазодобывающего государства, используя современные геополитические возможности для диверсификации экономики и интеграции в глобальные технологические процессы.

Ослабление российского влияния на Южном Кавказе создает новый баланс сил, при котором Баку все активнее принимает на себя функции ведущего регионального центра политического и экономического притяжения. Углубление стратегического партнерства с Соединёнными Штатами подтверждает курс Азербайджана на долгосрочное сотрудничество с западными государствами и международными институтами.

Важной составляющей этой политики является развитие международной логистической инфраструктуры при поддержке Всемирной таможенной организации. В ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Генеральным секретарём ВТамО Ианом Сондерсом стороны обсудили механизмы упрощения международной торговли и повышения эффективности глобальных цепочек поставок. Был отмечен существенный рост роли Азербайджана в международной логистике благодаря увеличению пропускной способности железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, развитию Среднего коридора, модернизации Бакинского международного морского торгового порта и расширению возможностей Свободной экономической зоны "Алят".

Расширение сотрудничества Азербайджана со Всемирной таможенной организацией и западными партнёрами отражает глубокую трансформацию геополитической ситуации на Южном Кавказе. На фоне постепенного сокращения российского влияния страна укрепляет свои позиции как стратегический транспортно-логистический узел, обеспечивающий функционирование альтернативных транспортных и энергетических маршрутов между Европой и Азией, повышая собственное значение для международной торговли, энергетической безопасности и диверсификации глобальных цепочек поставок.

Параллельно Азербайджан последовательно развивает военное сотрудничество с западными структурами безопасности. Министр обороны Закир Гасанов заявил о проработке возможностей участия азербайджанских военнослужащих в новых миротворческих операциях под эгидой Организации Объединённых Наций и НАТО.

С 1999 года более трех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана принимали участие в международных миротворческих миссиях в Косово, Афганистане и Ираке, а в настоящее время азербайджанский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в Южном Судане. Этот опыт получил высокую оценку международных организаций и существенно укрепил авторитет Азербайджана как ответственного участника международной системы безопасности.

Расширение участия Азербайджана в миротворческих миссиях ООН и НАТО свидетельствует о качественной трансформации его роли в региональной и глобальной архитектуре безопасности. На фоне сокращения российского влияния на Южном Кавказе Баку демонстрирует способность сочетать политическую самостоятельность, военный потенциал и активное международное взаимодействие, укрепляя свои позиции как влиятельного регионального актора, вносящего весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности.