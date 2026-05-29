Почему россияне разгоняют тему с трудовыми мигрантами в Украине?

Это как с антивакцинаторством. Россияне активно распространяли по миру антивакцинаторство, и при этом пытались массово провести вакцинацию своего населения во время наводнения.

Это не о противоречии. Это о плане.

Россияне хотят ослабить Украину Долгосрочно. Поэтому качают тему с мигрантами.

Во-первых, это позволяет совершить еще один разлом в обществе. Эту тему они активно качают в Европе, создавая миллионы фейков о страшных мигрантах. Опыт есть. Успешный опыт. И уже куча популистов в Европе приблизилась к власти благодаря такой российской пропаганде.

Во-вторых, срывают европейскую интеграцию. Поскольку если в Украине будут доминировать такие лозунги, как в прошлую субботу на Майдане, то никто Украину в ЕС не возьмет. А у Украины без ЕС нет будущего.

А в третьих — работают на опережение. Россияне прекрасно понимают, что Украина не может быть успешно без трудовых мигрантов. Бедной – может. Бедной вымирающей страной тоже может.

И это для россиян Украина мечты. Страна, население которой постоянно сокращается, и которая не способна обеспечить своим гражданам какие-либо социальные стандарты. А когда у вас на трех пенсионеров будет один работающий — вы никогда не сможете обеспечить никаких социальных стандартов.

Не говоря уже о том, что захватить страну из населения в 15 млн. гораздо легче, чем страну с населениями в 40 млн. человек.

Поэтому приоритет для россиян – сорвать трудовую миграцию в Украину. Или сделать ее максимально хаотичной.

Поэтому сейчас по Украине и распространяется волна фейков об индусе. И хоть никаких индусов еще нет, но запуганный маленький украинец видит таких привычных ромов и ему сразу видятся миллионы индусов.

Почему мы никуда не денемся без трудовых мигрантов? Ключевое – трудовых. Это в Германию они могут ехать за социалкой. А в Украине какая социалка? К нам могут ехать только работать.

Почему они нам нужны больше, чем мы им? Ибо трудовой мигрант может выбирать. Между Украиной, Польшей, Чехией или Россией. А вот в Украине уже нехватка людей работающих. И, согласно нашей демографии, этот брак будет только расти. Поэтому у мигранта есть выбор. А вот у нас нет выбора. Мы обречены на ключевую борьбу за ресурсы 21 века. Борьба за работающего человека.

Могут ли работы и искусственный интеллект заменить работающих людей? Нет. Во-первых, очень интересно посмотреть, как лингвистическая модель ИИ сделает вам ремонт. А во вторых, это иллюзия, что сейчас вдруг возникнет огромная безработица и люди не будут нужны.

За последние несколько сотен лет каждый раз были такие ужасы на фоне технологических прорывов. Еще сотни лет назад в Британии ломать станки ломали, потому что боялись, что у людей не будет работы. Недавно у нас был создан Интернет. До этого компьютер. До этого еще нечто. Да, каждый раз это уменьшало определенные профессии. Но возникали другие. Почему вдруг сейчас будет иначе?

Поэтому нехватка людей никуда не исчезнет при появлении искусственного интеллекта. Особенно людей, которые платят налоги. И поэтому мы будем нуждаться в мигрантах. Особенно на фоне демографической катастрофы. Просто нет другого варианта.

И да, украинцы не будут сейчас рожать по 3-5 детей. Просто не будут.

И большинство из уехавших сейчас не вернется. Даже если будут сделаны идеальные реформы. Если Украина сейчас будет делать все правильно, то нынешнюю Польшу догоним лет через 40. Так что никакие реформы не смогут стать фактором массового возвращения людей. Кто-то, конечно, вернется. Но совсем не потому, что для этого в Украине что-то будет сделано.

И отдельно о дегенеративном манипулятивном тезисе " украинцы воюют не для того, чтобы... ". Война против России возникла из-за желания России уничтожить Украину как нацию. Чтобы не было украинского государства. И чтобы этого не произошло, украинцы вынуждены быть в армии. Вот почему воюют украинцы.

Будут или нет в украинском государстве рядом с украинцами жить представители других наций — не предмет этой войны. Но необходимо условие, чтобы государство сохранилось после войны. Как бы это ни парадоксально ни звучало, но миграция — это продолжение войны за выживание государства.

Кстати, не ясно, в чем проблема, если рядом с белым славянином будет жить представитель другого этноса. Главное, чтобы они жили в правовом украинском государстве.

И так, превосходство украинцев в отношении других этносов неуместно и тупо. Потому что те же расисты удивляются, а почему в Польше другие шовинисты атакуют украинцев. И не видят здесь связи. Не видят, что ненавидеть индусов в Украине и ненавидеть украинцев в Польше это тоже самое.

А россияне знают, куда бить. И эти месседжи более точные, чем российские ракеты. И очень неразумно помогать россиянам делать Украину слабее. А те, кто выходит Майдан под знамена величия белой нации, кто распространяет страшилки об индусе — помогают россиянам. Они как наводчики для российских ракет. Просто это не столь очевидное преступление.