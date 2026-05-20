Почему Путин может пожалеть о вторжении в Украину: в чем причина

На фоне новых дипломатических контактов между США, Китаем и Россией, вопрос войны в Украине все чаще становится частью глобального геополитического торга. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует сигналы по переговорам Дональда Трампа и Си Цзиньпина и объясняет, почему позиция Пекина по отношению к Кремлю может иметь важные последствия для дальнейшего развития войны. Публикуем ключевые мнения автора.

Си Цзиньпин во время переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Путин может в результате пожалеть о своем вторжении в Украину, пишет FT. Собеседники издания утверждают, что китайский лидер сделал это заявление в ходе широких переговоров, на которых обсуждались Украина, а также предложение Трампа по поводу совместного выступления против Международного уголовного суда.

Один из источников, знакомый с встречами Си с бывшим президентом Джо Байденом, отметил, что хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, Си ранее не давал оценок ни самому Путину, ни войне.

Издание также отмечает, что на саммите Трамп предложил США, Китаю и РФ объединить усилия против МКС, заявив, что их интересы совпадают. В Вашингтоне обвиняют МКС в политизации, злоупотреблении полномочиями, пренебрежении американским суверенитетом и незаконном расширении судебных полномочий.

Сегодня в Пекин должен прибыть сам Путин. Учитывая все нюансы, мы, возможно, не узнаем, скажет ли ему Си прямо, что хозяин Кремля пожалеет о своем решении. Но, вероятно, это будет видно из фактических действий — например, по возобновлению или возобновлению переговоров, изменению их формата или эскалации войны.

Но Путину и без Си следовало бы задуматься: эффективность действий Украины, лишающая Россию валютных поступлений и промышленных объектов, добираясь до самого сердца режима, становится все более очевидной. Эскалация – крайне рискованный для него шаг по многим причинам.