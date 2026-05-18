Кто же все-таки победил на американо-китайском саммите и сдал ли Трамп Тайвань?

Чтобы разобраться в этом, нужно начать с того, что два руководителя государств (да и вообще возглавляемые ими администрации) играют в совершенно разные игры. Условно говоря, если Трамп приехал со своей книгой The Art of the Deal, Си встречал его с традиционным трактатом The Art of War. Один приехал торговаться, другой собирается противостоять. Один сфокусирован на сделках, другой на стратегических преимуществах. Один мыслит годами, другой десятилетиями. Один играет в шахматы (быстрые и агрессивные), другой в ресницы, известные нам под названием го (медленные и рассудительные).

В ресничке есть такой термин 本手 ("настоящая рука", беншоу, японский хонте). Это правильный, надежный ход, усиливающий вашу структуру и устраняющий слабости в ней, не атакуя противника, а укрепляя себя, устраняя собственные слабости, защищая от возможных будущих атак и избавляя противника от шансов создавать вам проблемы. Чтобы играть такие ходы нужно хорошо видеть всю доску на длительную стратегическую глубину.

Си не пытался воспользоваться слабостями Трампа. Он сделал "бэншоу", ход на укрепление своей позиции, назвав это "конструктивной стратегической стабильностью". Трамп получил роскошный приём, но ничего не достиг. Не оправдались ни его надежды на большие сделки, ни его стремление предотвратить будущие конфронтации с помощью сильной собственной позиции, ни (если предположить) провоцирование противника на выявление его намерений. Си просто отказался играть в его игру и навязал свою.

Замечу, что концепция "беншшоу" стала достаточно популярной в Китае в 2022 году, когда ее избрали темой национального выпускного экзамена (гаокао). Тогда китайские медиа массово описывали стратегию развития КНР именно как "бэншоу" — надежная непоколебимая конструкция вместо суетливого поиска выгодных вариантов. Вы ведь не думаете, что это произошло случайно.

Следовательно, вопрос, кто победил на саммите, некорректно поставлен. Несмотря на надежду американского президента, саммит не был быстрой игрой, в которой можно победить или хотя бы получить весомое преимущество, которое можно продемонстрировать. Саммит стал промежуточной точкой в длинной игре на получение стратегических преимуществ. Китай укрепил свою позицию и предоставил США право следующего хода.

Продолжая аналогии с длинной партией в реснице, по сути, Си дал понять Трампу: ты можешь разгребать передряги на своем краю доски, а я тем временем развиваю крепкую позицию на своем, и ты просто не сможешь меня укусить, если вдруг у тебя возникнет такое желание. Так что подумай о том, чтобы забрать свою меньшую часть доски и отдать мне мою большую, так будет хорошо для нас обоих. А других мы не будем спрашивать.

Теперь все зависит от того, что США будут делать дальше на Ближнем Востоке. Но это уже другая тема.