Чому Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну: в чому причина

На тлі нових дипломатичних контактів між США, Китаєм і Росією питання війни в Україні дедалі частіше стає частиною глобального геополітичного торгу. Публіцист і громадський діяч Леонід Невзлін аналізує сигнали щодо переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна та пояснює, чому позиція Пекіна стосовно Кремля може мати важливі наслідки для подальшого розвитку війни. Публікуємо ключові думки автора.

Сі Цзіньпін під час переговорів з Дональдом Трампом заявив, що Путін може в результаті пошкодувати про своє вторгнення в Україну, пише FT. Співрозмовники видання стверджують, що китайський лідер зробив цю заяву під час широких переговорів, на яких обговорювалися Україна, а також пропозиція Трампа щодо спільного виступу проти Міжнародного кримінального суду.

Одне з джерел, обізнане з зустрічами Сі з колишнім президентом Джо Байденом, зазначило, що хоча лідери вели "відверті та прямі" розмови про Росію та Україну, Сі раніше не давав оцінок ані самому Путіну, ані війні.

Видання також зазначає, що під час саміту Трамп запропонував США, Китаю та РФ об'єднати зусилля проти МКС, заявивши, що їхні інтереси збігаються. У Вашингтоні звинувачують МКС у політизації, зловживанні повноваженнями, нехтуванні американським суверенітетом та незаконному розширенні судових повноважень.

Сьогодні до Пекіна має прибути сам Путін. З огляду на всі нюанси ми, можливо, не дізнаємося, чи скаже йому Сі прямо, що господар Кремля пошкодує про своє рішення. Але, ймовірно, це буде видно з фактичних дій — наприклад, з відновлення чи не відновлення переговорів, зміни їхнього формату або ескалації війни.

Але Путіну й без Сі варто було б задуматися: ефективність дій України, яка позбавляє Росію валютних надходжень і промислових об’єктів, добираючись до самого серця режиму, стає дедалі очевиднішою. Ескалація — вкрай ризикований для нього крок з багатьох причин.