Известный американский журналист, колумнист и член редакционной коллегии влиятельной американской газеты The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший (Holman W. Jenkins, Jr.) напечатал в The Wall Street Journal статью с красноречивым названием "Asking Ukraine to Save Putin" ( Просьба к Украине will increasingly smell like pressure to rescue the regime in Moscow" (Давление по сделке все больше пахнет давлением спасения режима в Москве).

В которой он в частности пишет: "Настал вполне предсказуемый момент. Украина получила новые причины для внутренних дискуссий по компромиссу в вопросе, стоит ли обменивать землю на мир, по крайней мере ту землю, которую Россия уже оккупировала. Это то соглашение, на котором администрация Трампа настаивала для Украины, и о которой администрация Байдена сигнализировала раньше. попросить стать инструментом спасения Владимира Путина".

В статье Холмана В. Дженкинса-младшего поднимается вопрос, который сегодня стоит в центре международной политики и безопасности: насколько возможны дипломатические компромиссы между Украиной и Россией под давлением администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и других внешних актеров, и какие геополитические последствия это может иметь. Дженкинс подчеркивает, что давление на Киев с целью заключения соглашения все больше выглядит не как путь к миру, а попытка спасти режим Путина.

Это наблюдение указывает на критическую дилемму, стоящую перед Украиной: между прагматическим стремлением остановить войну и необходимостью защитить государственный суверенитет и территориальную целостность.

Суть аргументов Дженкинса состоит в том, что любое соглашение, предусматривающее уступки Киева, рискует стать инструментом легитимации агрессии Кремля. Исторически подобные ситуации уже имели место. Международные переговоры, в которых более слабые стороны соглашались на территориальные или политические уступки под давлением более сильных государств, часто приводили к ослаблению позиций объекта нападения и укреплению агрессора.

Особенно важно в подходе Дженкинса акцент на политической параллели между администрациями Трампа и Байдена. Он отмечает, что администрация Трампа открыто продвигала идею обмена территорий на мир, в то время как администрация Байдена лишь сигнализировала о готовности к подобному подходу.

Теперь же любой намек на компромисс с Москвой можно рассматривать не только как дипломатический шаг, а как потенциально опасное давление на Украину, чтобы она стала активным участником стабилизации режима Путина. И это когда экономика русской Федерации начинает дышать на ладан.

Кроме того, эта проблема имеет глубокие международные измерения. Ведь любой компромисс, включающий уступки России, может создать опасный прецедент для других мировых конфликтов. Если агрессор видит, что оккупация территории может быть вознаграждена дипломатическими уступками, то это повышает риск повторения подобного поведения в будущем.

А для западных союзников Украины возникает этическая и стратегическая проблема: поддерживать ли Киев в сохранении территориальной целостности или подталкивать к уступкам, чтобы избежать дальнейшей эскалации войны? Дженкинс четко указывает, что давление, которое может происходить даже от союзников, часто маскируется под гуманистические или прагматические аргументы, но фактически служит интересам Кремля.

Еще одной важной темой является внутриполитическое измерение. Украинское общество, переживая разрушительную агрессию, имеет собственную оценку того, что означает мир ценой территорий. Уступки ради немедленного окончания войны могут вызвать значительное недовольство и стать источником политической нестабильности. Таким образом, любые попытки внешнего давления на Киев для подписания такого сомнительного соглашения рискуют не только международной, но и внутренней легитимностью.

Дженкинс также отмечает сложный психологический аспект. Потому что просьба к Украине стать инструментом спасения Путина создает моральную ловушку.

С одной стороны, есть стремление избежать продолжения изнурительной кровавой войны, а с другой – очевидно, что такие уступки не остановят врага, а лишь дадут ему время для консолидации и укрепления позиций. Это подтверждается современной практикой международных конфликтов, когда более слабые государства часто становятся объектом манипуляций более сильных игроков, фальшиво прикрывающих собственные интересы "нравственными" аргументами о мире и стабильности.

В стратегическом измерении статья поднимает ключевой вопрос: способно ли международное сообщество проводить политику, действительно обеспечивающую мир, не ставя при этом агрессора в выгодную позицию?

Автор намекает на необходимость критического пересмотра подходов, предусматривающих давление на подвергающегося нападению вместо того, чтобы сосредоточиться на ограничении возможностей агрессора и усилении его изоляции. Такая стратегия требует от Запада не только политической решимости, но и долгосрочной стратегической перспективы, адекватного анализа рисков и моральной четкости.

Анализ позиции Дженкинса-младшего позволяет констатировать, что любые внешние требования по территориальным или политическим уступкам со стороны Украины выходят за рамки классической дипломатической практики урегулирования конфликтов и несут глубокие деструктивные последствия для всей системы глобальной безопасности.

Безусловно, такой сценарий не остановит экспансионистские амбиции Москвы, а лишь зафиксирует промежуточный этап агрессии, создавая прецедент, где сила разрушает установленные границы при молчаливом согласии мирового сообщества. Это прямо противоречит основополагающим нормам справедливости и принципам Устава ООН, гарантирующим неприкосновенность суверенитета государств.

Для самой Украины реализация такого подхода означала бы капитуляцию перед экзистенциальной угрозой, разрушение внутреннего общественного единства и подрыв базовых национальных интересов, главным из которых обеспечение долгосрочной безопасности и независимого развития.

Удовлетворение экспансионистских аппетитов Москвы создает опасный прецедент, который девальвирует действие международного права и нивелирует принцип неприкосновенности границ. Дженкинс вполне обоснованно подчеркивает, что такой компромисс не ликвидирует первопричину конфликта – ревизионистскую природу действующего российского режима, основанную на идеологии восстановления имперской сферы влияния.

Дженкинс-младший убедительно демонстрирует, что любые решения в этом случае должны оцениваться не только через призму краткосрочных выгод, но из-за долгосрочных последствий безопасности, суверенитета и моральной позиции Украинского государства.

И здесь возникает глубокая критическая дилемма – мировая политика, построенная на прагматизме и балансе сил, рискует оставлять без внимания человеческий фактор, от которого зависит легитимность любых решений. Поэтому сегодня Украина становится не только фронтом противостояния с агрессором, но и лакмусовой бумажкой нравственной зрелости международного сообщества.

Несомненно, что статья Дженкинса имеет потенциал вызвать споры из-за провокационного тона и формулировок, которые могут кому-то показаться контроверсионными. Однако, если ее читать внимательно, она становится важным призывом к тому, чтобы в глобальной политике перестали доминировать краткосрочные выгоды и сомнительные стратегические маневры.

Эксперт не предлагает простых решений, но его статья открывает важную перспективу понимания того, что роль Украины в современном мире выходит за пределы территориального суверенитета и становится ключевым фактором формирования глобальной справедливости.

Появление статьи Холмана В. Дженкинса-младшего "Просьба к Украине спасти Путина" в The Wall Street Journal, традиционно отражающей взгляды американского бизнеса и умеренного крыла Республиканской партии, говорит о том, что рейгановское крыло республиканцев не согласно с откровенными усилиями президента США Дональда Трампа.

И является выразительным индикатором глубокого концептуального и идеологического раскола внутри Республиканской партии по поводу будущего американской внешней политики и архитектуры глобальной безопасности.

Как рупор американских бизнес-кругов и умеренного партийного истеблишмента, The Wall Street Journal транслирует растущую обеспокоенность рейгановской фракции республиканцев, последовательно отстаивающей принципы глобального лидерства США, сдерживания тоталитаризма и безусловной поддержки демократических союзников.

Обнародование такой позиции во влиятельном консервативном медиа свидетельствует об открытом сопротивлении попыткам администрации Дональда Трампа радикально изменить внешнеполитический курс из-за навязывания Украине сомнительных территориальных уступок или соглашений, которые де-факто означали бы легитимизацию агрессии Кремля.

Этот информационный шаг демонстрирует, что прагматическая часть республиканской элиты рассматривает придуманную Дональдом Трампом "победу" России или геополитическое "спасение" путинского режима, как прямую угрозу долгосрочным экономическим и безопасным интересам Запада, разрушение системы международного права и опасный прецедент для других.

Очевидно, что эта статья является не просто личным мнением уважаемого политического эксперта, но и системным сигналом о том, что сторонники глобальной ответственности внутри Республиканской партии начинают противостоять изоляционизму и трансакционной политике прагматизма ее нынешнего руководства.

Последователи политической традиции президента Рональда Рейгана в Республиканской партии публично подчеркивают, что поддержка Украины является инструментом противодействия триумфу диктатур и предотвращению геополитического хаоса. Что указывает на попытки традиционных республиканских элит перехватить инициативу во внешнеполитических дебатах в Соединенных Штатах.