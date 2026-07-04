Почему мы хотим видеть в Польше только тех, кто нас презирает, а не тех, кто хочет быть вместе с нами?

Главная наша задача сегодня — не вспоминать все образы и конфликты, которые разделяют поляков и украинцев, а поддержать тех поляков, которые являются искренними сторонниками польско-украинского понимания. И помнить, что таких людей много, очень много

Но и тех, кто ненавидит украинцев и хочет паразитировать на польско-украинском недоразумении, тоже немало — и будет многое зависеть именно от нас в противоборстве этих двух Польшей.

Я хочу напомнить, что и среди наших соотечественников всегда были люди, которые не просто выступали за подчиненность России, но и готовы были голосовать за политиков, которые занимались демонтажем Украинского государства. Которые презирали украинский язык, культуру, историю — и делали все возможное, чтобы их позиция в нашей стране побеждала. И какие никуда не исчезли сегодня — просто дым войны мешает нам рассмотреть, как их много.

Да, эти люди выбирали президентов и депутатов, побеждали на выборах. И могут побеждать и дальше, в послевоенной Украине. Но ведь мы с вами всегда хотели, чтобы нас с ними не отождествляли, чтобы люди вокруг видели другую Украину — демократическую, европейскую и, что самое главное, украинскую. Почему же мы хотим видеть в Польше только тех, кто нас презирает, а не тех, кто хочет быть вместе с нами?

Будущее Украины и будущее Польши зависит от того, способны ли украинцы, которые видят будущее своей страны в Европе — толерантной, демократической, государственно ориентированной — победить вместе с поляками, верящими в демократическую и европейскую Польшу, толерантную соседям.

Будущее зависит от того, способны ли мы объединиться и противостоять тем, кто веками хочет разъединить польский и украинский народы.

Тем, кто в Москве.