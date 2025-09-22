Плохие новости из Молдовы: мы можем получить продление границы с врагом

Друзья, плохие новости привез, извините.

Был вчера вечером в Кишиневе проездом, переговорил с друзьями, глубоко понимающими политические процессы.

28 сентября (следующее воскресенье) там внеочередные парламентские выборы, где

Далее текст на языке оригинала

- Висока ймовірність посилення проросійських сил

- початок політичної кризи

- імпічмент проєвропейського президента

- запуск сценарію із "зеленими чоловічками", переворот, отримання росією контролю над Молдовою

Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.

Расстановка силна зараз (згідно з опитуваннями):

Проєвропейський блок (центр-правий): Домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС.

Підтримка ~30-35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").

Пророссийський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий.

Ключові гравці:

- Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігора Додона та PCRM): ~33-36%.

- Соціалістична партія (PSRM): ~15%.

- Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).

- Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.

Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто "технічні" для розпорошення голосів.

Ключові фактори ї: Енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції.

росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією.

У Приднестров'ї (російські "миротворці") – 100% пророссийський контроль, ~10% електорату.

Йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська)

Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025):

Пророссийські

- BEP (Патріотичний блок) - 33.4%

- PSRM (Соціалісти)- 14.8%

- BV (Перемога, Шор) - 8.0%

- BA (Альтернатива) - 5.9%

Проєвропейські:

- PAS (Дія і солідарність) - 31.6%

- PN (Наша партія) - 6.0%

Звісно, реальні результати можить відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики.

Що далі?

Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію - "заморожений конфлікт" з 1992 року, де перебувають ~1500 російських "миротворців" та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.

Контроль москви над Молдовою (через пророссийську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:

Розширити кордон з Україною:

- Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ).

У липні 2025 путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 війскових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.

Відволікти ресурси ЗСУ:

- Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків.

росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.

Кордон:

- Закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія - "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.

Це якщо коротко.

Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним.

Чи готові ми до нього?