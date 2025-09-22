Плохие новости из Молдовы: мы можем получить продление границы с врагом
Друзья, плохие новости привез, извините.
Был вчера вечером в Кишиневе проездом, переговорил с друзьями, глубоко понимающими политические процессы.
28 сентября (следующее воскресенье) там внеочередные парламентские выборы, где
- Висока ймовірність посилення проросійських сил
- початок політичної кризи
- імпічмент проєвропейського президента
- запуск сценарію із "зеленими чоловічками", переворот, отримання росією контролю над Молдовою
Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.
Расстановка силна зараз (згідно з опитуваннями):
Проєвропейський блок (центр-правий): Домінує Партія дій і солідарності (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС.
Підтримка ~30-35%, сильна в діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – "Наша партія").
Пророссийський блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий.
Ключові гравці:
- Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігора Додона та PCRM): ~33-36%.
- Соціалістична партія (PSRM): ~15%.
- Блок "Перемога" (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).
- Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.
Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто "технічні" для розпорошення голосів.
Ключові фактори ї: Енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції.
росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією.
У Приднестров'ї (російські "миротворці") – 100% пророссийський контроль, ~10% електорату.
Йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська)
Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025):
Пророссийські
- BEP (Патріотичний блок) - 33.4%
- PSRM (Соціалісти)- 14.8%
- BV (Перемога, Шор) - 8.0%
- BA (Альтернатива) - 5.9%
Проєвропейські:
- PAS (Дія і солідарність) - 31.6%
- PN (Наша партія) - 6.0%
Звісно, реальні результати можить відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики.
Що далі?
Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію - "заморожений конфлікт" з 1992 року, де перебувають ~1500 російських "миротворців" та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.
Контроль москви над Молдовою (через пророссийську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:
Розширити кордон з Україною:
- Трансністрія стає плацдармом для "зелених чоловічків" або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ).
У липні 2025 путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 війскових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити "сухопутний міст" від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.
Відволікти ресурси ЗСУ:
- Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків.
росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про "вторгнення через Україну в Молдову" для провокацій.
Кордон:
- Закон про "нейтралітет" заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія - "сплячий фронт" для плацдарму до Європи.
Це якщо коротко.
Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним.
Чи готові ми до нього?