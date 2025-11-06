Партийное противостояние в США: маховик двинулся назад, снова в сторону демократов

После победы Трампа демократы на местных выборах – губернаторов, мэров, судей, прокуроров, участников местного законодательного собрания – немного отыграли свои позиции назад. При этом ни у умеренных демократов, ни у умеренных республиканцев на данный момент нет ярких лидеров не преклонных лет. Следовательно, общество выдвигает более радикальных деятелей не из традиционного политического пула, без семейных политических традиций.

Мэром Нью-Йорка стал 34-летний демократ, социалист с соответствующими экономическими лозунгами, угандо-индиец и мусульманин Зоран Мамдани. Мамдани набрал более 50% – это более 1 миллиона голосов. В последний раз такое было в 1969-м.

Мамдани известен популистскими социалистическими лозунгами и обещаниями – вот только за последние 2-3 года он стал гораздо более умеренным. В смысле, на сегодняшний день нет оснований демонизировать его как "комми". Он уже успел после обнародования результатов сделать кадровые заявления – и там ничего из более давних жестких обещаний "увольнять", "сократить" и т.д. Логично – потому что Мамдани желательно закрепиться как "мэру всех нью-йоркцев".

Похоже, после естественного ухода из американской политики "старой генерации", которой сейчас около 80-ти, к власти придут сразу резкие и внеполитические 30-40-летние, которые обойдут невнятное поколение 50-60-летних политиков. Не очень образованные, зато упорные. Не стесняющиеся ошибаться и радикально менять взгляды (вспомним того же Джей Ди Венса).

И, похоже, демократы за 10 месяцев все же нашли способы мобилизовать свой электорат. Ну, или, как многие утверждают, здесь постарался Трамп: непринятие его действий и заявлений заставило избирателей быть более активными. И это достаточно эффективно пока используют демократы.

Потому что мэр Нью-Йорка – не единственная победа демократов в контексте нынешних местных выборов.

Вирджиния: на выборах губернатора победила демократка Эбигейл Спанбергер, причем обошла кандидатку от республиканцев на 15%. На выборах вицегубернатора и генпрокурора так же победили демократы (последний 2022 год в переписке призвал убивать политиков-республиканцев, это слили в сеть, однако победе она не помешала). Плюс увеличение мест в нижней палате законодательного собрания штата с 52 до 61-64 из 100. Это позволит демократам поменять до выборов в Конгресс 3.11.2026 пределы избирательных округов на выгодные им.

Калифорния: здесь на референдуме уже перекроили границы избирательных округов в пользу кандидатов в конгрессмены от демократов.

Нью-Джерси: выборы губернатора выиграла демократка Микки Шерилл с преимуществом в 13% – чего не показывала ни одна предыдущая социология. И так же +6 мест в нижней палате законодательного собрания штата.

Пенсильвания: Верховный суд после выборов остался за демократами

***

На самом деле, это очень тревожная для республиканцев тенденция, когда до перевыборов трети сенаторов (33 из 100) и представителей от всех 435 округов Конгресса остался год. И именно на это переключится уже в ближайшие недели интерес Трампа.

В Америке начинается большая политическая игра. Интерес сосредоточится на вопросах внутренней политики: социальные гарантии, транспортные расходы, жилье, школы и школьные обеды, рабочие места... И между прочим с шатдауном пока ничего так и не решили. Трамп приостановил предоставление продуктов питания по продовольственным талонам для малообеспеченных SNAP, пока вопрос шатдауна не будет решен. Это республиканцам однозначно вспомнят поближе к выборам.

Однако для нас здесь главное - не скатываться снова в состояние "измена или победа". Сторонников Украины хватает как среди республиканцев, так и среди демократов. То есть победа/проигрыш тех или иных на очередных выборах для нас точно не катастрофа. Просто некоторые изменения в процессе оказания помощи.