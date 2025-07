Париж с бюджетом: как купить билеты в Диснейленд, Лувр и Эйфелевую башню по сниженным ценам

Туристы обычно начинают исследовать Европу из самых известных стран. В тройку городов, которые обязательно стоит посетить, входит романтичный и красочный Париж. На первый взгляд, новичкам в путешествиях может показаться, что Франция дорогая страна. И действительно, путешествие может быть обременительным, если не учесть несколько советов. Эти лайфхаки помогут вам как провести недорогой отпуск в Париже, так и посетить все достопримечательности.

Стоимость поездки в город мечт для миллионов людей может варьироваться. По опыту друзей и рассказов блоггеров можно услышать, что они потратили в Париже неоправданно большие суммы. Однако стоит помнить, что в туристических направлениях главная задача продавцов и арендодателей – побуждать путешественников потратить как можно больше денег.

Париж не исключение. Однако, если бронировать билеты заранее, ваш отпуск будет недорогим. Чтобы сэкономить, стоит начать планировать поездку не менее чем за несколько месяцев. Если дать поездки гибкие, гораздо выгоднее выбирать будние дни.

Несколько простых лайфхаков, онлайн сервисов и советов помогут вам насладиться Парижем даже с ограниченным бюджетом.

Как найти дешевые авиабилеты в Париж?

Самый быстрый способ добраться до французской столицы – самолет, но автобус остается самым дешевым способом попасть в Париж.

Доехать до Парижа автобусом

Путешествовать по Европе можно автобусом. Конечно, этот вид транспорта бюджетный, но не всегда комфортный, особенно если путешествовать с детьми. Однако, выбирая ночную поездку, туристы экономят на стоимости ночлега в отеле. Автобусы, курсирующие между странами, всегда оснащены туалетами, Wi-Fi и кондиционерами.

Одним из самых дешевых перевозчиков является Flixbus. К примеру, поездка из Берлина в Париж занимает около 15 часов и стоит от 40 евро в одну сторону. Путешествие из Варшавы длится 22 часа и стоит от 80 евро. Поездка из Мюнхена в Париж занимает 12 часов и стоит всего 30 евро.

Из Великобритании есть прямой автобус от National Express. Из Лондона в Париж можно добраться за 7 часов по цене от 16 евро.

Выбирайте аэропорт, откуда летают лоукостеры

Не все европейские города имеют рейсы от лоукост-авиакомпаний, таких как Ryanair, Wizz Air или EasyJet. Если вы путешествуете из аэропорта, где лоукостеры не работают, стоит рассмотреть билеты из других городов.

К примеру, в Швейцарии самолеты Wizz Air базируются только в Базеле. Опытные путешественники не переплачивают за билеты из Цюриха или Женевы, которые стоят около 200 евро в одну сторону. Выгоднее всего добраться до Милана или Базеля автобусом за примерно 20 евро, а затем лететь лоукостером за 40 евро.

Путешествие в Париж на поезде

Из Великобритании в Париж можно добраться поездом Eurostar всего за 2 часа 15 минут. Главный способ сэкономить на билетах – бронировать их как можно раньше. Билет, купленный за несколько недель до поездки, может стоить более 170 евро в одну сторону. Если купить билет за 180 дней до поездки, когда компания открывает продажи, он может стоить от 35 евро. Следует обращать внимание на акции, которые время от времени появляются на официальном сайте железной дороги. Дети до 4 лет путешествуют на поездах Eurostar бесплатно.

Вы можете сэкономить на билетах на Eurostar, выбирая ночной поезд. Он обычно дешевле дневного, а ночное путешествие также сэкономит на проживании в Париже. Билеты на поезд Eurostar можно покупать не только на официальном сайте, но и других сайтах, где иногда предлагают дополнительные скидки.

Адрес для справки : Eurostar отправляется с вокзала St Pancras International, Euston Rd, London N1C 4QP, United Kingdom

Вебсайт : http://www.eurostar.com

Удивительный Париж радостно встречает гостей. Источник: Freepik Удивительный Париж радостно встречает гостей. Источник: Freepik

Как забронировать дешевый отель в Париже?

Как и другие составляющие поездки, стоит бронировать жилье за несколько месяцев, тогда даже высокорейтинговые отели в центре будут дешевле.

Выбирайте отель возле метро

В Париже 16 линий метро, поэтому туристы могут быстро добраться до любой точки города. Более дешевые гостиницы расположены в менее популярных и отдаленных районах от центра. Удобнее выбирать отель возле станции метро. Перед бронированием обратите внимание на рейтинг и местоположение, проверив расстояние и транспортное сообщение с центром города.

Сравните цены на разных сайтах

Используйте сайты сравнения, такие как Booking.com, Expedia или Hotels.com, чтобы найти дешевые отели. Они помогут найти отели с самыми лучшими предложениями и скидками. Не стесняйтесь спрашивать о специальных предложениях. Иногда администраторы предлагают скидки, которых нет на сайте.

Недорогой Париж может быть не только в хостелах, но и в пятизвездочных отелях. Сайт Lastminute продает роскошные отели со значительными скидками в Париже и во всем мире. Перед бронированием система показывает только рейтинг, описание и примерное местоположение. Название гостиницы туристы узнают только после оплаты.

Бронируйте хостел

Следует рассмотреть проживание в хостелах, особенно если вы путешествуете по группе. Хостелы обычно предлагают общее пространство или кухню, что позволяет сэкономить на еде.

Проведите ночь в кемпинге в центре Парижа

Кемпинг Bois de Boulogne открыт круглый год. Он расположен в зеленой парковой зоне у реки Сены. Для тех, кто предпочитает кочевой образ жизни, это самый дешевый вариант проживания в центре Парижа с большим количеством зелени и всеми удобствами.

Территория оборудована детской площадкой, кафе-рестораном, пекарней и бесплатным шаттлом к ближайшей станции метро Porte de Maillot. Если вы привезете свою палатку, цена места для кемпинга составляет 20 евро. Также можно арендовать палатки, коттеджи или караваны.

Адрес кемпинга : 2 Allée du Bord de l'Eau, 75016 Париж, Франция

Вебсайт: http://www.campingparis.fr

Как сэкономить на транспорте в Париже?

Используйте бесплатный общественный транспорт и покупайте проездной на несколько дней или 10 поездок.

Купите проездной на несколько дней

Дешевле купить проездной на выходные, чем отдельные билеты на выходные в Париже. Одна поездка наземным общественным транспортом стоит 2,10 евро, а проездной на десять поездок – 19,10 евро. Билеты можно купить в автоматах или кассах, но не в автобусах. Проездной на 2 дня для всех видов транспорта стоит 22,05 евро, а на 5 дней – 43,30 евро.

Найдите бесплатный транспорт

В Париже доступно несколько бесплатных автобусных и метро маршрутов. К примеру, между двумя терминалами аэропорта Орли и вдоль Сены. Если самолет приземляется в аэропортах Шарль де Голль или Орли, туристы могут добраться до Диснейленда Парижа непосредственно автобусом Magical Shuttle, который доставляет гостей в большинство отелей Диснея.

Арендуйте велосипед в Париже

В Париже хорошо развита система велосипедных дорожек, так что иногда туристы могут быстрее добраться до выбранной локации на велосипеде. Поездка вдоль набережной Сены стоит 5 евро за 30 минут с помощью системы проката велосипедов Vélib. Следующие 30 минут стоят 1 евро.

Другой известный сервис проката велосипедов – Fat Tire Bike Tours, который стоит 4 евро в час или 25 евро в день. Офисы компании удобно расположены в 15-м округе Парижа, недалеко от Эйфелевой башни.

Адрес Fat Tire Bike Tours : 24 Rue Edgar Faure, 75015 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.fattiretours.com

Как сэкономить в Диснейленде?

Дешевле посещать парк развлечений посреди недели или в периоды низкого спроса, например, в конце осени или зимой.

Купите билеты заранее

Билеты в Диснейленд начинаются от 67 евро при покупке онлайн. Следует подождать, если самая низкая онлайн-цена превышает 70 евро. Туроператоры рекомендуют отслеживать цены на несколько дней на официальном сайте парка, тогда можно получить скидку до 20%. Также можно бронировать билеты через известные туристические сайты, такие как Viator или Klook, иногда предлагающие дополнительные скидки.

В Диснейленде есть определенные дни, когда билеты стоят дешевле. Источник: Instagram @disneylandparis В Диснейленде есть определенные дни, когда билеты стоят дешевле. Источник: Instagram @disneylandparis

Выбирайте правильное время для посещения

В Диснейленде есть определенные дни, когда билеты стоят дешевле, например, в будни или в холодное время года. Кроме того, некоторые отели вблизи Диснейленда предлагают пакеты, включающие билеты в парк в стоимость проживания.

Организуйте пикник вместо похода в ресторан

Посещение Диснейленда обычно занимает целый день, поэтому важно позаботиться о питании. Рестораны в парке достаточно дорогие, и столики нужно бронировать заранее. Есть возможность устроить пикник на зеленых полянах парка развлечений. Еда из супермаркетов, таких как багеты, круассаны и напитки, значительно дешевле, чем в заведениях.

Рассмотрите альтернативные варианты

Другие тематические парки во Франции могут быть дешевле или даже бесплатно. К примеру, бесплатный тематический парк La Villette в Париже простирается на 55 гектаров. Его особенность состоит в том, что это не просто парк, а настоящий центр встречи культур, науки и технологий. Здесь есть множество структур, посвященных разным темам, таким как космос, математика, архитектура, музыка и т.д. Посетители могут исследовать и обучаться благодаря различным выставкам, инсталляциям и лабораториям, расположенным на территории.

В парке La Villette много зеленых зон, где можно бегать, играть в футбол или просто гулять с друзьями и семьей. Также есть несколько кафе и ресторанов.

Адрес парка La Villette : 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.lavillette.com

Как получить бесплатный доступ в Интернет?

В Париже и его пригородах имеется более 260 станций бесплатного доступа в Интернет. Wi-Fi можно найти повсюду: в парках и площадях, в спортзалах, библиотеках и городских музеях. Точки всегда легко распознать по вывескам "Paris Wi-Fi zone". Для доступа к сети необходимо зарегистрироваться по телефону или по электронной почте — это занимает всего несколько минут. Однако в людных местах сеть может быть перегружена, а скорость Интернета — низкая.

Туристам из Украины не нужно покупать местную SIM-карту и платить более 50 евро за мобильный Интернет. С начала полномасштабной войны украинские телекоммуникационные компании включили роуминг в большинстве стран Европы в свои тарифы. Для подключения мобильного Интернета за границей обратитесь к оператору сети.

Как дешевле подняться на Эйфелеву башню?

Лучше любоваться самой известной архитектурной достопримечательностью Парижа по фотолокациям вокруг башни, где нет очередей на вход и не нужно платить.

Избегайте неофициальных сайтов туроператоров

Эйфелева башня имеет три этажа, поэтому цена зависит от того, на какую высоту вы поднимаетесь: чем выше, тем дороже. Бронируйте билеты только на официальном сайте. Туроператоры удваивают цену, поскольку путешественникам, не владеющим французским или английским, сложно бронировать билеты. Агенты пользуются этой возможностью, переводя свои сайты на китайский, русский и другие языки, чтобы якобы облегчить бронирование.

Эйфелева башня имеет три этажа, поэтому цена зависит от того, на какую высоту вы поднимаетесь. Источник: Freepik Эйфелева башня имеет три этажа, поэтому цена зависит от того, на какую высоту вы поднимаетесь. Источник: Freepik

Поднимайтесь на второй этаж башни пешком

Вы можете подняться на второй этаж Эйфелевой башни пешком за 10 евро, преодолев 704 ступени. Кроме того, очереди к лестнице значительно короче, чем к лифту.

Билет на верхушку стоит 25,50 евро, а на второй этаж лифтом – 16,30 евро. Покупка билета заранее не поможет сэкономить, но снизит время ожидания на входе.

Посещайте бесплатные смотровые площадки

Лучший способ насладиться самой известной достопримечательностью Парижа – не с самой башни, а с панорамных площадок, которые предлагают живописные виды города. Среди самых известных бесплатных локаций: терраса на крыше универмага Galeries Lafayette, терраса бутик-отеля Shangri-La и башня Montparnasse, откуда видны Париж и Эйфелева башня с верхних этажей.

Адрес Galeries Lafayette : 40 Boulevard Haussmann, 75009 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.galerieslafayette.com

Адрес Shangri-La : 10 Avenue d'Iéna, 75116 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.shangri-la.com

Адрес Montparnasse Tower : 33 Avenue du Maine, 75015 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.tourmontparnasse56.com

Более 50 музеев Парижа предлагают бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Источник: Рixabay Более 50 музеев Парижа предлагают бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца. Источник: Рixabay

Как дешево попасть в самые известные музеи Парижа?

Билеты в большинство музеев бесплатны для студентов Европейской экономической зоны.

Бесплатный день в Лувре и других музеях

Более 50 музеев Парижа предлагают бесплатный вход в первое воскресенье каждого месяца, включая Музей д'Орсе, где хранятся шедевры импрессионистов Ван Гога и Дега. Также бесплатно можно посетить Музей Оранжери, где представлена знаменитая серия водяных лилий Моне, или Центр Помпиду, демонстрирующий современное искусство Пикассо и Дали.

Вход в крупнейший музей мира, Лувр, где хранится знаменитая Мона Лиза, бесплатный в первую субботу каждый месяц вечером. Следует отметить, что желающих получить бесплатный билет очень много, поэтому шансы попасть невысоки.

Скидки на билеты в Лувр

Молодые люди от 18 до 25 лет, проживающие в Европейском Союзе, могут получить скидку на входные билеты в Лувр. Для получения скидки необходимо иметь документ, подтверждающий возраст и место жительства.

Билеты можно купить онлайн на официальном сайте Лувра заранее, что позволяет избежать очередей на входе. Группы из 10 или более человек могут получить скидку на билеты.

Вебсайт : http://www.louvre.fr

Бесплатные музеи в Париже

Париж богат музеями, но не все из них платные. В городе есть несколько музеев, куда вход бесплатный для всех посетителей. Например:

Музей Карнавале посвящен истории Парижа, расположенному в районе Маре.

посвящен истории Парижа, расположенному в районе Маре. Музей Сель-Сен-Жермен-ан-Ле посвящен искусству и культуре эпохи романтизма.

посвящен искусству и культуре эпохи романтизма. Музей городской скульптуры — это парк под открытым небом, где можно увидеть более 50 скульптур известных художников.

— это парк под открытым небом, где можно увидеть более 50 скульптур известных художников. Музей Жана Жака Руссо расположен на окраине Парижа, в городе Монморанси, в доме, где писатель жил с 1757 по 1762 год.

Адрес Музея Карнавале : 23 Rue de Sévigné, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : http://www.carnavalet.paris.fr

Адрес Музея Сель-Сен-Жермен-ан-Ле : 1 Place Maurice Quentin, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Франция

Вебсайт :http://www.musee-saintgermainenlaye.fr

Адрес Музея Жана Жака Руссо : 5 Rue Jean-Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France

Вебсайт : http://www.museejjrousseau.fr

Парижский музейный абонемент Paris Museum Pass стоит 48 евро в 2 дня и 80 евро в 6 дней. Цена включает более 60 музеев и достопримечательностей в Париже и окрестностях. Среди самых известных: Триумфальная арка, Музей д'Орсе, Версальский дворец, Лувр и другие.

Туристы экономят не только деньги, но и время, ведь с абонементом не нужно стоять в очередях на входе ко всем достопримечательностям.

Вебсайт Paris Museum Pass : http://www.parismuseumpass.com

Как сэкономить на еде в Париже?

Пикники в Париже – это настоящее искусство и отдельный вид развлечений. Офисные работники и банкиры не отказывают себе в удовольствии устроить посиделки на траве во время обеденного перерыва.

Еда в супермаркетах или на рынках дешевле

Париж – это город, где много ресторанов и кафе, но питание в них может быть достаточно дорогим. Лучшее время для путешествий – с конца весны до октября, когда погода способствует долгим прогулкам. На местных рынках есть свежие фрукты, овощи, мясо и рыба. Кроме того, есть киоски с готовой едой, которая дешевле, чем в ресторанах.

В супермаркетах можно найти готовые блюда, которые значительно дешевле, чем в ресторанах. В центре Парижа еда дороже, чем в окрестностях. Районы, отстоящие от центра города, имеют доступные цены на продукты.

Выбирайте блюда из меню дня

Многие рестораны в Париже предлагают меню дня, обычно дешевле, чем обычное меню. Кроме того, следует выбирать блюда в соответствии с вашим распорядком дня. К примеру, знаменитый луковый суп стоит 10 евро на обед, но если заказать его утром, официанты назовут другую цену.

Дешевая французская кухня через приложение

Приложение Too Good To Go объединяет клиентов с ресторанами и магазинами, у которых есть избыток непроданной еды. Рестораны отдают свежеприготовленные блюда, не успевшие продать до закрытия или после завтрака или обеда, по сниженным ценам. Это отличная возможность отведать изысканную французскую кухню, сэкономив до 70% стоимости. Блюда, приобретенные через приложение, доступны только для выноса.

Вебсайт Too Good To Go : http://www.toogoodtogo.com

Как сэкономить на фотосессии в Париже?

Качественные фото для социальных сетей – одна из целей поездки в Париж. Однако услуги профессионального фотографа стоят от 200 евро в час. Чтобы сэкономить на фотосессии и получить хорошие снимки, стоит прогуляться по центру Парижа, в частности по известным фотолокациям. Одна из них – площадь Трокадеро. Вечером, когда Эйфелева башня освещена, фотографы приходят на площадь с реквизитом: цветами или шарами, профессиональной камерой и светом. За несколько хороших снимков придется заплатить 10 евро.

Адрес площади Трокадеро : Place du Trocadéro et du 11 November, 75016 Paris, France

Топ-3 бесплатные развлечения в Париже

У французской столицы много интересных развлечений и локаций, где не нужно тратить деньги и время на ожидания в очередях.

Прогулка в Люксембургском саду Люксембургский сад – это живописный городской парк, расположенный в сердце Парижа. Здесь можно насладиться прекрасным ландшафтом, посетить площадки для игры в теннис, баскетбол, шахматы и другие игры. В парке также есть многочисленные скульптуры, фонтаны и другие достопримечательности.

Вебсайт: http://www.senat.fr/luxembourg

Бесплатные экскурсии Как и большинство европейских столиц, Париж предлагает бесплатные экскурсии. Большой выбор на любой вкус можно найти на сайте Freetour.com/paris.

Пешие экскурсии покажут как самые знаменитые достопримечательности Парижа, так и его историю: от скромных начал как болотного поселения через римское и франкское время до расцвета города в Средневековье и Новом времени.

Вебсайт : http://www.freetour.com/paris

Прогулка по Монмартру Монмартр — живописный район Парижа, известный своими уличными художниками. Прогуливаясь по улицам Монмартра, вы можете насладиться достопримечательностями и атмосферой Франции. В районе много локаций для фотографий с панорамным видом на Париж.