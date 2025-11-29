Отставка Ермака создала новую проблему Москве

Беженцы из Донецка от российской оккупации в 2014-2015 гг. шутили "У нас один профессор и тот в Ростове". Парафраз – на расеи тоже только один профессор и тот Соловей, который годами вещает о транзите власти в кремле, но прощёлкал клювом его запуск в Украине.

Трамп сделал невозможное – добился ухода Ермака из Офиса. То, чего за три года не смог сделать Байден. Нобелевку за это не дадут, но плюсик в карму поставят. Ничто не обещало такой поворот ещё в пятницу 21 ноября, когда Зеленский проводил "тайную вечерю" с фракцией, а "путин" со своим СНБО. Зеленский объявил, никто никуда не уходит – ни правительство, ни Ермак, ни я.

В результате 22 ноября Ермак вместе с Умеровым появились в Женеве для переговоров с американцами. Рубио воскликнул: "Опять ты?" и от переговоров отказался. Потом два часа говорил с Ермаком об Украине без Украины, и тот таки уговорил Рубио переговоры начать. Попробуйте сказать, Ермак – плохой переговорщик, притом, что академий не кончал, как и Виткофф.

В итоге 28 "пунктов Трампа", которые песков и "путин" признали за свои, ужались до 19. Обычное дело. Когда текст на российском языке переводят на любой другой, включая украинский, в нём всегда становится существенно меньше букв. Поэтому нормально, что после перевода с российского на английский, а затем и украинский, в нём стало меньше не только букв, но и пунктов.

Для демонстрации, что перевод сделан качественно, поместили в "Блумберг" записи с телефона Ушакова. Виткоффа включили в них по двум причинам – знает российский язык и был участником. Виткофф как эксперт подтвердил, да разговор был и текст переведен на английский правильно. Если бы в "Блумберг" опубликовали разговоры Ушакова только с россиянами, то они кричали бы, вы всё врёте. Публикация разговора с Виткоффом сделала это невозможным.

В результате "путин" не смог 26 ноября на брифинге в Бишкеке эту историю красиво прокомментировать. Притом, что над ответом на этот вполне ожидаемый вопрос несколько дней трудились лучшие умы кремля. В итоге "путин" при ответе запутался и переставил местами слова подслушивать и подсматривать в старом анекдоте.

"Чекисты" не дураки и правильно понимают, публикация разговоров Ушакова – это намёк, что возможен второй Викиликс, который придаст мощный импульс новой волне погромов агентуры РФ по всему миру. Володин, начальник Госдумы, не просто так 26 ноября вылез с речью – европейцы толпами сбегают в РФ по её визам "общих ценностей", так как их достали безработица и требование сменить пол. "Толпа" за год составила аж 2275 человек из 400 млн. жителей ЕС. Москва готовится к погромам и экстренно выводит из Европы агентуру и навербованных. Напоследок пробует превратить это в пропаганду себя – не пропадать же добру.

Закрытие Литвой границы с Беларусью привело к тому, что под 1500 фур с литовскими номерами не смогли вернуться в Вильнюс. Вскрылся масштаб торговли и грозящего РФ погрома только в одной Литве. Водители этих фур могли вернуться в Литву через Латвию и Польшу, но почему-то не спешили сделать это. У водителей паспорта разных стран, в том числе и Украины. Фирмы, возившие с 2022 г. в РФ подсанкционные товары под видом экспорта в Центральную Азию, массово попали под колпак спецслужб Литвы, и те охотно поделятся информацией с коллегами по НАТО.

В этом контексте смысл поездки Орбана 28 ноября в Москву – это больше про деньги и приём наследия закрывающихся в ЕС фирм "чекистов", чем об Украине. Если в разговорах о связях Орбана с Семёном Могилевичем есть 40-50% правды, то естественно, что в канун погромов в кремле вспомнили о Викторе и прорабатывают идею переписать свои фирмы на него. На этой почве возник слух, Москва хочет продать "Лукойл" и "Роснефть" фирмам Орбана, но так, чтобы в них остаться. Так как минфин США запретил условно шведской "Gunvor" покупку "Лукойла", то надо искать новый вариант. Орбан может быть в этом полезным, если убедит Трампа.

Поэтому понятно, почему по сообщениям СМИ из РФ, "путин" несколько часов не принимал в пятницу Орбана. Пишут, Орбану были созданы все условия для работы с представленными ему бумагами, прежде чем его пригласили к "путину". Эти бумаги – списки фирм в Европе, которые "чекисты" предлагают переписать на Орбана и схемы оформления сделок. Один из гешефтов Орбана – огромные деньги на финансирование его партии на выборах в 2026 г.

Поэтому не стоит принимать близко к сердцу всё, что сказал Орбан про Украину как буферное государство, которое должно отдать часть территории РФ и никогда не вступать в НАТО. Орбан хочет денег и "Лукойл", а кремлёвцы хотят гарантий, что он не кинет их. Но таких гарантий просто не существует в природе. Даже, если партия Орбана останется у власти. Поэтому сложно сказать – это великодержавники диктуют условия Орбану, или Орбан диктует свои условия им.

Великодержавники не замечают, что заигрались, сосредоточившись лишь на Гуляйполе, Покровске и линии фронта. "Путин" таки окончательно дотрынделся, когда 26 ноября стал жаловаться в Бишкеке, что якобы не с кем подписывать договор в Украине, так как там все нелегитимны. В ответ получил 28 ноября увольнение Ермака и транзит в Украине, из-за чего песков задумчиво выдавил из себя про "глубочайший политический кризис" в Киеве и признался: "Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет".

Перед кремлёвцами возникла новая вводная со многими переменными и там, где они меньше всего её ожидали. Песков "не думает", но как думает профессор Соловей отметить 200 лет восстания декабристов? Только не надо выдавать отправку "Унылой лошади" на колбасу за начало обещанного в декабре транзита с перехватом власти в кремле.