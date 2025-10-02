Один взрыв – одна жертва! Как уничтожили коллаборанта в Новой Каховке
Вчера в Новой Каховке (оккупированная часть Херсонской области) был ликвидирован "председатель Совета депутатов города" - Владимир Леонтьев.
Еще раньше он возглавлял оккупационную администрацию Каховского района.
Также Леонтьев был первым, кто поддержал РФ в Новой Каховке и в частности партию "Единая Россия".
Ошибочно утверждение о том, что он якобы был ликвидирован с использованием дрона или даже с помощью тяжелого гексакоптера Баба-Яга.
- На кадрах скрытой видеокамеры видно, что за помещением было установлено тщательное и вероятно длительное видеонаблюдение;
- Вообще не слышно приближение дрона;
- Взрывная волна была изнутри помещения.
Резюме:
Кто бы ни организовал эту ликвидацию, она была запланирована и воплощена в жизнь действительно круто и главное результативно.
Кадры "объективного контроля" позволяют нам убедиться в результативности мероприятия.
И главное, ни один гражданский не пострадал.
Один взрыв – одна жертва!