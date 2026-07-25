О мотивах ЕС одолеть РФ или Бухгалтерия победы

На прошлой неделе стало известно, что только одна Польша на собственное перевооружение уже потратила 65 млрд долларов и планирует потратить еще 150 млрд долларов. В целом, с начала войны в Украине страны ЕС увеличили оборонные расходы примерно на 1,5 трлн долларов. Новость вызвала раздражение в Москве.

Похоже, в Кремле не осознают, что политика России по отношению к Европе, которая базируется на постоянных угрозах, только стимулирует рост их военных бюджетов. Страны ЕС становятся сильнее в военном плане. Также угрозы Кремля стимулируют помощь Украине.

Конечно, страны Европы большую часть своих оборонных бюджетов фактически отбирают по другим направлениям развития, в т.ч. сокращается и финансирование социальной сферы. Вероятно, Москва рассчитывает на приход к власти в Европе про-путинских и (или) правых политиков.

Похоже, что такие оползни происходят в Болгарии, какие-то тенденции наметились в Польше. Но есть и обратный трек, например, в Венгрии. Впрочем, одновременный приход к власти во всех странах ЕС про-путинских политиков на фоне социального напряжения маловероятен.

Наиболее интересна динамика оборонных расходов в Европе +1,5 трлн долларов, и это не все затраты, а темп роста затрат после начала агрессивной политики со стороны Москвы. Поэтому мы пришли к ситуации, когда Европа должна тратить на собственные оборонные нужды денег больше, чем может составлять бюджет ликвидации России в ее современном виде.

Еще два года назад немногие верили в экономический кризис в России, который сегодня настолько преуспевает, что его уже не может скрыть даже российская официальная статистика. Еще год назад немногие верили в масштабные удары по территории России, а сейчас мы их наблюдаем.

Думаю, пора разработать и предложить Европе план трансформации России в российскую конфедерацию. Все к этому идет.