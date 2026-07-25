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Про мотиви ЄС здолати РФ, або Бухгалтерія перемоги

Віталій ШапранВіталій Шапран

Про мотиви ЄС здолати РФ, або Бухгалтерія перемоги
Про мотиви ЄС здолати РФ, або Бухгалтерія перемоги

На минулому тижні стало відомо, що тільки одна Польща на власне переозброєння вже витратила 65 млрд доларів, і планує витратити ще 150 млрд доларів. Загалом з початку війни в Україні країни ЄС збільшили оборонні витрати приблизно на 1,5 трлн доларів. Новина викликала роздратованість в Москві.

Схоже, в Кремлі не усвідомлюють, що політика рф по відношенню до Європи, яка базується на постійних погрозах, тільки стимулює зростання їх воєнних бюджетів. Країни ЄС стають сильнішими у військовому плані. Також погрози Кремля стимулюють допомогу Україні.

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Звісно, країни Європи більшу частину своїх оборонних бюджетів фактично відбирають у інших напрямків розвитку, в т.ч. скорочується і фінансування соціальної сфери. Ймовірно, Москва розраховує на прихід до влади в Європі про-путінських та (або) правих політиків.

Схоже, що такі зсуви відбуваються в Болгарії, якісь тенденції намітились в Польщі. Але є і зворотній трек, наприклад, в Угорщині. Втім, одночасний прихід до влади в усіх країнах ЄС про-путінських політиків на тлі соціальної напруги є малоймовірним.

Найбільш цікавою є динаміка оборонних витрат в Європі +1,5 трлн доларів, і це не всі витрати, а темп зростання витрат після початку агресивної політики з боку Москви. Тож ми прийшли до ситуації, коли Європа повинна витрачати на власні оборонні потреби грошей більше, ніж може становити бюджет ліквідації рф в її сучасному вигляді.

Ще 2 роки тому мало хто вірив в економічну кризу в рф, яка сьогодні настільки процвітає, що її вже не може сховати навіть російська офіційна статистика. Ще рік тому мало хто вірив в масштабні удари по території рф, а зараз ми їх спостерігаємо.

Думаю, настав час розробити і запропонувати Європі план трансформації рф в російську конфедерацію. Все до того йде.

Джерело:facebook.com

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