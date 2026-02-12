МОК бессилен: как украинские спортсмены сломали систему запретов

Yaryna Klyuchkovska напомнила абсолютно гениальную аналогию кейса Владислава Гераскевича с кейсом Колина Каперника, американского игрока в американский футбол, который становился на колено во время исполнения американского гимна, чем создавал нереальный батхерт для тысяч людей.

Компания Nike решила пойти на риск и использовать эту энергию в своей кампании. Я показывал этот кейс на своих парах в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" на курсе по кризисным коммуникациям.

Кейс был уникален тем, что я всегда учил, что бренд никогда не сражается. Он удовлетворяет потребности своих потребителей. Я показывал этот кейс потому, что в нем бренд сознательно пошел на войну, ожидая сопротивления (кроссовки бренда стали сжигать по всем штатам США), и шел на эту войну. чтобы выиграть несравнимо больший приз – историю!

Я, когда просматриваю это видео, буду оргазмировать от наслоенности смыслов, которые в него заложены.

У нас сейчас есть уникальное самопожертвование одного спортсмена, которое может стать историческим поворотом.

Что касается Бубки и других членов МОК, я вскоре подготовлю пару расследований. Минспорта не следует грезить об этом руки.

Но, Ярина тонко и точно уловила те возможности, которые открывает данный кейс. Вот что бы я сделал:

Надо выйти на бренды, готовые пойти на войну против МОК, в обмен на потенциальные экстра прибыли от того, что Гераскевич будет носить их аксессуары или одежду. Нам нужны бунтующие компании, которые увидят коммерческую выгоду в нашей инфовойне. Надо немедленно диджитализировать кейс во что бы то ни стало...

Всемирная игра Roblox реализовала на своей платформе Olympic World ( https://www.roblox.com/games/16017695597/Olympic-World ).

Надо немедленно договориться с компанией о создании и продвижении скинов Гераскевича и шлема внутри игры. Если они не согласятся – пойти в сообщества программирования Роблокса, и сделать сетевое продвижение.

Диджитализировать оскорбления погибших олимпийцев. Да, это трудный вопрос и нельзя допускать цинизма. Но их память чествовать можно по разному. Есть простор для дискуссии. Коммерциализировать историю с шлемом. Мерч должен быть везде. Масштабировать покрытие. Гераскевич должен стать открытым кодом, который могут использовать все желающие. Для этого необходимо допустить каких-либо директив со стороны минспорта или НОК или федераций. Пригласить лекторов и экспертов, которые могли бы поработать с федерациями, объясняя тренерам и спортсменам тактику поведения в коммуникационном пространстве. Разве что это нужно синхронировать с Минспорта.

Это – черный лебедь.

Мы можем на нем еще нормально полетать, если не замыкаться на доказывании неправоты МОК, а переписать мировые правила олимпийского спорта.

В том и есть разница рефлексивного подхода и подхода противников. Противодействители пытаются выиграть в существующей рамке правил. Укробуддисты – изменяют правила под себя.