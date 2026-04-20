Между Си и Путиным. Лукашенко пора определяться

"Поворот - все сразу" - такая команда существует в военном флоте. Армейские команды вообще не отличаются изяществом высказывания, но на фоне Военно-морских сил мы практически филологи в погонах. Но что ни скажешь – суть этих неуклюжих формулировок всегда передается точно. Поворот все вдруг, это значит… да, именно это. Когда все государственные структуры, армия, пропаганда, фермеры и школьные учителя резко меняют приоритеты и цели в жизни. Я о Беларуси сейчас, вот прямо сейчас.

Лукашенко, которого еще недавно гордо называли последним диктатором Европы, а на днях объявил себя великим демократом, у которого могут поучиться даже США резко изменил курс. То есть, вот уже почти неделю он по инструкциям из Кремля нагнетает истерию и угрожает Украине вторым фронтом. Я не склонен недооценивать угрозы, вера в добро и разум умели обниматься еще 24 февраля 2022 года.

И если диктатор соседней с нами страны проводит явно предвоенные процедуры – я лучше буду готовиться к самому худшему. Лукашенко вызывает мобилизацию офицеров запаса. Заявляет о том, что Белоруссия находится в состоянии мобилизации. Строит дороги к украинским границам и позиции для артиллерии на границах. Это не об обороне. К тому же заявляет, что Беларусь находится в состоянии войны. С кем интересно?

И вот на фоне всей этой истерии, попыток вынудить нас усиливать оборону на границе, ослабляя участки фронта с русскими террористами, он вдруг вспоминает о Трампе. Говорит, хочу подписать большое соглашение с США и пожать руку хорошему человеку Дональду Трампу.

Это не сон приснился, о большом соглашении США и РБ в информационном пространстве активно говорят с 20 марта. Именно Лукашенко тогда сделал такое заявление. И специальный посланник Трампа в Белоруссии Джон Коул тогда заявил, что США рассматривают возможность пригласить самопровозглашенного президента Белоруссии на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго в рамках дипломатического разряда.

Шпагат, на котором пытается удержаться Пюрер, уже тройной. Китай, Россия и хотелось бы и США. Здесь все логично и разумно. Но как в эту логику и разумность вписываются угрозы вторжения в Украину? Никак. Дональд Трамп при всей импульсивности к войнам относится очень жестко и просто. Справедливые войны он начинает, потому что должен.

Все остальные войны несправедливы, и он их остановит. Так что картофельному монстру нужно сразу определиться – он хитрый нейтральный друг США, или маленькая злобная собачка Путина. Сидеть на двух этих стульях ему не позволит ни Вашингтон, ни Москва. А если с мобилизацией и угрозами были просто, извините, понты, то спектакль не поразил.

И, кстати, бульбофюреру стоит задуматься над тем, что, возможно, только потепление отношений с США его спасло. Мы постоянно сетуем на нехватку резервов ВСУ, это правда, но… Армия Беларуси – это 50 тысяч неопытных солдат. У нас – 400 тысяч действующих бойцов с боевым опытом. Минимум 400 тысяч. В Минск – это даже не наступление, а рейд, сравнимый по масштабу с Харьковским. Ну и картинку к тексту я поставил тоже не зря.

Ночью наши дроны нанесли удар по предприятию в 1400 км от границы Украины. Не факт, что россияне могут вывезти за Урал все важное. Но в Беларуси вообще нет Урала. И как тема для разговора – как там Мадуро, нормально? Служит? Да, такое бывает. Можно одновременно сидеть и служить. Сидеть в тюрьме и служить примером…