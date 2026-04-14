Администрация Трампа — это тотальная некомпетентность, коррумпированность и абсолютная неспособность отвечать на вызовы времени. Трамп всю жизнь действовал по одной и той же схеме. И всякий раз итог был одинаков: все, что оказывалось под его контролем, заканчивалось банкротством, а сам он выходил сухим из воды и становился еще богаче.

Теперь в его руках — крупнейшая корпорация мира, Соединенные Штаты Америки. И с чего кто-то решил, что к этому бизнес-проекту Трамп будет относиться иначе? Клан Трампа обогащается буквально на глазах. Власть открыто используется в корыстных целях. Инсайдерская торговля стала нормой.

Америка при Трампе терпит геополитическое и морально-политическое банкротство. Ущерб, нанесенный Трампом Америке, сегодня еще невозможно измерить до конца. Но уже ясно, что его последствия будут нарастать и сказываться годами, а возможно, и десятилетиями.