Адміністрація Трампа — це тотальна некомпетентність, корумпованість і абсолютна нездатність відповідати на виклики часу. Трамп усе життя діяв за однією і тією ж схемою. І щоразу підсумок був однаковий: все, що опинялося під його контролем, закінчувалося банкрутством, а сам він виходив сухим із води і ставав ще багатшим.

Тепер у його руках — найбільша корпорація світу, Сполучені Штати Америки. І з чого хтось вирішив, що до цього бізнес-проєкту Трамп ставитиметься інакше? Клан Трампа збагачується буквально на очах. Владу відкрито використовують у корисливих цілях. Інсайдерська торгівля стала нормою.

Америка за Трампа зазнає геополітичного і морально-політичного банкрутства. Збиток, нанесений Трампом Америці, сьогодні ще неможливо виміряти до кінця. Але вже ясно, що її наслідки наростатимуть і позначатимуться роками, а можливо, і десятиліттями.