Моя лента в этот вечер жила в двух параллельных мирах. В украинском – фотографии Киево-Печерской лавры, охваченной огнем. В американском – бои в клетке на фоне Белого дома по случаю юбилея Дональда Трампа и дня флага США.

Догадайтесь, фотографии которой с событий завтра окажутся на главных страницах американских медиа. Какие видео будут активно распространяться в соцсетях. Что, прежде всего, будут обсуждать американцы - при чем независимо от того, к какому политическому лагерю они принадлежат.

Россия не случайно атаковала Киев огромным количеством баллистики именно этой ночью. В Кремле отлично понимали, что в Вашингтоне будут заняты празднованием, а внимание медиа и публики будет сосредоточено на дискуссиях о клеточных боях. Перформенс на лужайке Белого дома затмил собой даже новости о том, что США достигли мирного соглашения с Ираном - по крайней мере, на этот один вечер. В американском твиттере сейчас больше обсуждают то, как один из бойцов со сцены в прямом эфире заявил, что Мишель Обама - мужчина.

Украинцы и друзья Украины пытаются пробить этот шум фотографиями и видео из Киева, но алгоритмы предпочитают зрелища. Благодарность отдельным конгрессменам, дипломатам, религиозным лидерам, журналистам, написавшим об этом на своих страницах – чтобы эта история попала также и в американскую ленту.