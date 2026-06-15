Моя стрічка цього вечора жила у двох паралельних світах. В українському - фотографії Києво-Печерської лаври, охопленої вогнем. В американському - бої у клітці на тлі Білого дому з нагоди ювілею Дональда Трампа і дня прапора США.

Здогадайтесь, фотографії якої з подій завтра опиняться на головних сторінках американських медіа. Які відео будуть активно поширювати в соцмережах. Що передовсім будуть обговорювати американці - при чому незалежно від того, до якого політичного табору вони належать.

Головні історії дня

Росія невипадково атакувала Київ величезною кількістю балістики саме цієї ночі. В Кремлі чудово розуміли, що у Вашингтоні будуть зайняті святкуванням, а увага медіа та публіки буде зосереджена на дискусіях про кліткові бої. Перформенс на галявині Білого дому затьмарив собою навіть новини про те, що США досягли мирної угоди з Іраном - принаймні на цей один вечір. В американському твіттері зараз найбільше обговорюють те, як один з бійців зі сцени у прямому ефірі заявив, що Мішель Обама - чоловік.

Українці та друзі України намагаються пробити цей шум фотографіями та відео з Києва, але алгоритми віддають перевагу видовищу. Подяка окремим конгресменам, дипломатам, релігійним лідерам, журналістам, які написали про це на своїх сторінках - щоб ця історія потрапила також і в американську стрічку.