Кадровые изменения среди силовиков: ходящие слухи
После назначения Кирилла Буданова главой ОП, злые сплетники весь день говорят о том, что Председатель СБУ Василий Малюк будет уволен с должности одним из самых первых.
Вроде бы его планируют перевести на второстепенный пост главы Службы Внешней Разведки или секретаря СНБО.
Учитывая очень сложные взаимоотношения между ГУР и СБУ, и в частности между их руководителями, такое кадровое решение от нового главы ОП может быть вполне реальным.
Следует понимать, что снятие Председателя одновременно влечет каскады увольнений среди руководителей низшего уровня и со временем (2-3 месяца) назначения новых.
В настоящее время система, как обычно любое другое государственное учреждение, переходит в режим самосохранения: не сделать чего-то такого, что может привести к гневу нового руководства и в дальнейшем к кадровому решению.
То есть делай рутину, но не вылезай с инициативами и не делай того, что приведет к увольнению.
Понятно, что в случае реализации такая кадровая замена автоматически отразится на текущей работе и в лучшем случае может затормозить на месяцы, а в худшем просто разрушить запланированные операции типа "Паутина".
Напомню, как выглядят этапы увольнения:
Инициатива: Президент Украины вносит в Верховную Раду Украины представление об увольнении Председателя СБУ.
Решение: Верховная Рада Украины голосует за соответствующее постановление об увольнении.
И эти голоса в Верховной Раде еще нужно собрать.
Ps
В случае все же поступления в ВРУ такого представления от Президента, депутаты обязательно должны проявить свою субъектность.
На своем заседании Совет обязан заслушать отчет Председателя о проделанной работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО о перспективах!
Главное:
В таком кадровом решении не должно быть места исключительно для политики или личной мести.
Иначе "результат" не заставит себя долго ждать.