ХАМАС — это продукт деятельности КГБ

ХАМАС, как и все палестинские образования, начиная с так называемой ООП, — это продукты деятельности КГБ. Организация освобождения Палестины была создана в 1964 году — за три года до Шестидневной войны. Создана, разумеется, в Москве. До Арафата её возглавлял другой бандит, который открыто заявлял, что целью ООП является изгнание евреев из Палестины. Повторю: до Шестидневной войны, когда ещё ничего не было оккупировано, когда границы были определены решением ООН, а Газу контролировал Египет.

ООП при Арафате — это фактически подразделение КГБ, которое вело террористическую войну. Тот факт, что Арафат в конце концов согласился на переговоры, связан исключительно с распадом Советского Союза. СССР исчез, и Арафат остался без спонсоров. Надо отметить, что в израильском обществе в тот момент были очень сильны настроения в пользу мирного урегулирования. В начале 1990-х годов, после подписания соглашений в Осло, действительно существовала реальная возможность создать два государства.

Но на самом деле для палестинских террористических организаций такой задачи никогда не существовало. Их цель была, есть и будет — ликвидация государства Израиль. Именно для этого создавался ХАМАС. Временно они могли отказываться от своей цели публично, но стратегически ничего не менялось.

Между прочим, в Израиле живут около двух миллионов арабов. Они имеют представительство в парламенте, пользуются всеми правами, могут заполнять официальные документы на родном языке. Уровень жизни арабского населения в Израиле — один из самых высоких в регионе, если не брать в расчёт несколько монархий Персидского залива, где гражданство никому не предоставляется. Живущие в Израиле арабы обладают максимальными политическими правами и высоким уровнем жизни.

На этом фоне сравнение Израиля с фашистской Россией, которое нередко звучит в среде российской либеральной общественности и в Европе, — это ложь и моральное преступление. Это оскорбление и для тех, кого убили 7 октября во время геноцида палестинские террористы, снимая на камеры свои зверства. Это оскорбление и для израильских солдат, которые сегодня погибают, и для заложников, которые почти два года находятся в плену. Израиль ведёт войну в Газе методами, которым нет аналогов в мире. Путин, окажись он на месте израильского руководства, "решил бы вопрос" с Газой за один день — сравняв всё с землёй, как он это делает в Украине.

Ажиотаж вокруг Газы раздут искусственно. Да, ситуация там действительно тяжёлая, но масштаб проблемы абсолютно несопоставим с другими бедствиями в мире. По официальной статистике ООН, в мире около 900 миллионов голодающих, но это никого не интересует, потому что на этом не заработаешь политических очков. В центре Европы четвёртый год не идет большая война — настоящий геноцид. Но на этом фоне Европа объявляет "войну" Израилю. Совершенно очевидно, что это выгодно только абсолютно скомпрометировавшим себя европейским политикам — политическим импотентам.