ХАМАС – це продукт діяльності КДБ

ХАМАС, як і всі палестинські освіти, починаючи з так званої ОВП, — продукти діяльності КДБ. Організацію визволення Палестини було створено 1964 року — за три роки до Шестиденної війни. Створено, зрозуміло, у Москві. До Арафата її очолював інший бандит, який відкрито заявляв, що метою ОВП є вигнання євреїв із Палестини. Повторю: до Шестиденної війни, коли нічого не було окуповано, коли кордони були визначені рішенням ООН, а Газу контролював Єгипет.

ООП при Арафаті — це фактично підрозділ КДБ, який провадив терористичну війну. Той факт, що Арафат, зрештою, погодився на переговори, пов'язаний виключно з розпадом Радянського Союзу. СРСР зник, і Арафат залишився без спонсорів. Слід зазначити, що у ізраїльському суспільстві тоді були дуже сильні настрої на користь мирного врегулювання. На початку 1990-х років, після підписання угод в Осло, справді існувала реальна можливість створити дві держави.

Але насправді для палестинських терористичних організацій такого завдання ніколи не було. Їхня мета була, є і буде — ліквідація держави Ізраїль. Саме для цього створювався ХАМАС. Тимчасово вони могли відмовлятися від своєї мети публічно, але нічого не змінювалося.

Між іншим, в Ізраїлі мешкають близько двох мільйонів арабів. Вони мають представництво в парламенті, мають всі права, можуть заповнювати офіційні документи рідною мовою. Рівень життя арабського населення в Ізраїлі — один із найвищих у регіоні, якщо не брати до уваги кілька монархій Перської затоки, де громадянство нікому не надається. Араби, що живуть в Ізраїлі, мають максимальні політичні права і високий рівень життя.

На цьому тлі порівняння Ізраїлю з фашистською Росією, яке нерідко звучить у середовищі російської ліберальної громадськості та в Європі, — це брехня та моральний злочин. Це образа і для тих, кого вбили 7 жовтня під час геноциду палестинські терористи, знімаючи свої звірства на камери. Це образа і для ізраїльських солдатів, які сьогодні гинуть, і для заручників, які майже два роки перебувають у полоні. Ізраїль веде війну в Газі методами, яким немає аналогів у світі. Путін, якби він опинився на місці ізраїльського керівництва, "вирішив би питання" з Газою за один день — зрівнявши все із землею, як він це робить в Україні.

Ажіотаж навколо Гази роздутий штучно. Так, ситуація там справді важка, але масштаб проблеми абсолютно несумісний з іншими лихами у світі. За офіційною статистикою ООН, у світі близько 900 мільйонів голодуючих, але це нікого не цікавить, бо на цьому не заробиш політичних очок. У центрі Європи четвертий рік не триває велика війна — справжній геноцид. Але на цьому тлі Європа оголошує "війну" Ізраїлю. Цілком очевидно, що це вигідно лише європейським політикам, які абсолютно скомпрометували себе, — політичним імпотентам.