Газовый шантаж Кремля: что действительно стоит за заявлениями Путина

На прошлой неделе в РФ сильно испугались, когда США и союзники начали бомбить Иран. Более трех дней товарищи из путинского политбюро хранили молчание, но к концу недели поверили в себя снова.

Первым вылез сам Путин, начавший в голос размышлять: а может ли стоит остановить поставки газа в Европу сейчас и не ждать, пока ЕС откажется сама. По ходу дед придумал каких-то азиатских потребителей, словно более надежных. Позже он дал поручение правительству изучить остановку поставок газа в Европу, а позже добавил, что решение об остановке поставок газа в ЕС пока не принято, а правительство еще изучает.

На центральный вопрос: так кто же мифические клиенты РФ в Азии, которые захотят купить российский газ, Кремль ответа не дал, потому что такого ответа нет.

По факту, Кремль на фоне взлета цен на нефть и газ на мировых рынках из-за войны в Иране решил закачать тему возвращения РФ с газом и нефтью в Европу. Действовали они экспромтом и очень торопились.

В свою кукольную труппу для продвижения энергетиков в ЕС включили Орбана и Фицо, не только требовавшие отремонтировать нефтепровод "Дружба", но еще и нажавшиеся в Еврокомиссию на хорватского перевозчика, заблокировавшего им перевозку российской нефти.

Конечно, жалоба "пошла в песок", поэтому решили похитить украинских инкассаторов и деньги и золото Сбербанка, наверняка отдадут, как отремонтируем "Дружбу".

Кто стоит за всеми этими событиями – и так понятно. Путинская команда просто выпрыгивает из штанишек, чтобы использовать окно возможностей продавать нефть по завышенной цене из-за войны в Иране в течение месяца-полтора.

Кремлю очень нужны деньги для финансирования войны, поэтому в ход идет все: банальный блеф, плохие экспромты, венгерские друзья-разбойники, европейские ручные политики и даже разведывательные данные для Ирана, как правильно бить по соседям (ОАЭ, СА и Бахрейну).