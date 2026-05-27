Действительно ли возможна заморозка линии боевого столкновения уже ближе к ноябрю этого года

Сегодня было несколько длинных разговоров с коллегами-аналитиками, депутатами парламента и военными. И практически везде была одна и та же тема - действительно ли возможна заморозка линии боевого столкновения уже ближе к ноябрю этого года, как об этом заявил Президент на встрече с депутатами своей фракции?

Услышал много скепсиса. Хотя были и те, кто с оценкой согласны, мол, расчет Президента базируется на том, что россияне просто не смогут наступать даже с учетом потенциальной мобилизации.

Но здесь (не имея разведданных) могу сказать, что логика в словах Зеленского действительно есть. Хотя это может быть не обязательно ноябрь или декабрь 26-го. Может быть январь 27-го, а то и март или июнь.

О 2027 году как возможном этапе "высушивания" войны я говорю с 24-го (надо поискать видео, но мои знакомые могут подтвердить). Почему именно следующий год (конечно, если не произойдет непредвиденных катаклизмов)?

Логика такова – ресурс больших наступлений уже фактически можно объявлять завершенным. Мы видим это по карте. С каждым месяцем не уменьшается, а только расширяется серая килл-зона, контролируемая с двух сторон беспилотниками. Российская армия уже утратила темп наступления, ее наступательный потенциал "сточится". Также и у нас сокращаются возможности для масштабных контрнаступательных операций. Это значит, что фронт начинает цементироваться сам собой.

Приведет ли это к подписанию мирного соглашения? Вот здесь я очень сомневаюсь. Скорее всего, мы увидим нечто гораздо более тривиальное – медленный, постепенный переход войны в хроническое состояние. При этом ракеты и беспилотники в тылы могут какое-то время лететь и дальше – по энергетике, логистике, тыловым объектам. ВРГ продолжат работать. А на отдельных участках фронта и дальше будут бои за посадки, высоты и села. Просто масштаб войны станет другим.

"Заморозка" будет очень условной. Ибо де-факто это будет не мир, а что-то вроде уже подзабытого АТО – с периодическими вспышками противостояния. И, возможно, без официального меморандума. Путин вряд ли будет что-то подписывать с Зеленским априори. Причины всем ясны.

Но этот этап нам принесет новые вызовы. И они будут политическими.

Вся энергия, которую общество годами тратило наружу, начнет разворачиваться внутрь страны. А это означает жесткую (очень жесткую) внутреннюю политику. И потенциальные выборы в том же 27-м году.

После лет великой войны общество захочет ответа на два вопроса – кто виноват, что произошла пятилетняя полномасштабная война и что делать дальше? Советую потенциальным кандидатам уже задуматься над этими двумя вопросами.