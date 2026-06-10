Действенное наказание для нарушителей ПДД: правительство решило бороться за безопасность на дорогах

Правительство решило бороться за безопасность на дорогах

Это хорошо. Жаль, что для этого должна была произойти очередная громкая трагедия в Киеве. Ибо сама трагедия не показатель. Одна конкретная трагедия могла произойти даже в Берлине или Осло, где совсем другая культура вождения.

А что является показателем? Цифры. Всегда это математика. Та, которую так хотят отменить некоторые двоечники. И эти цифры не новые. Они давно нас ужасают.

Математика говорит, что смертность на дорогах Киева ужасна. Не просто так мы постоянно, особенно в разговоре с уехавшими во время войны украинцами, говорим, что погибнуть в Киеве от российской ракеты или шахеда менее вероятно, чем быть убитым на дорогах, а следовательно, если я раньше брал на себя риск выйти из дома, то сегодня я не сильно больше риска, оставаясь в городе, который. И это говорит нам не о гуманности россиян. Это говорит об очень агрессивном стиле вождения в Украине, где люди не привыкли выполнять правила. Причем те же люди, выезжая за границу, водят как зайчики. И правила не нарушают.

Почему так происходит. Потому что в Киеве (Одессе, Житомире) не боятся нарушать правила. А в Европе страшно. Потому что будет наказание. И не символическое, а чувствительное.

Почему точно будет наказание? Потому что очень много камер. И соответственно, в Украине камер очень мало. Камер, которые бы отслеживали нарушение правил. Не только превышение скорости. Да и проезд на красный. Не только для тех, кто проскакивает на перекресток, но и для тех, кто выезжает на них во время пробок и застреет там. Создавая еще большую пробку. Это помогло бы не только уменьшить смертность, но и ускорить движение и приблизить нас к городу с более комфортным общественным транспортом, не стоящим в пробках часами.

Плюс, камеры убирают человеческий фактор. Делают наказание неотвратимым. И увольняют патрульных полицейских для более важных задач. Да и в принципе делают городское пространство более безопасным.

Нам нужно в тысячи раз больше камер. Чтобы выйти на уровень условного Лондона. Плюс, установка всех этих камер на фоне технологического прогресса могла бы позволить взять под контроль "громких водителей", которым плевать на всех остальных и позволяющих себе издавать звуки будто бы они шахед в городе, часто страдающем от обстрелов. В городе, где куча травмированных людей. Пока в них не начали стрелять, лучше их начать штрафовать. Штрафовать ощутимо. И не надо рассказывать, что мы не можем устанавливать эти камеры из-за войны. Во-первых, установите не китайские. Во-вторых, пока мы их установим, пройдет очень много времени. И кнопку нажать можно будет и после войны. Если бы это не произошло.

И размер штрафа. Сейчас нарушение скорости карается штрафом в 170 гривен. И это в городе, на дорогах которого полно машин стоимостью 100 тысяч долларов. Может ли штраф в 4 доллара повлиять на поведение человека, покупающего авто за 100 тысяч долларов. Конечно, нет. Часто густо кофе в Киеве стоит дороже. Человек просто не учитывает такие штрафы. И будет ехать по полосе общественного транспорта, будет превышать, будет ехать на красный знак светофора. Потому что безразлично. Тем более что новые и дорогие авто делают человека за рулем почти бессмертным. Потому что ей очень тяжело погибнуть. Очень существенный уровень безопасности.

Какие штрафы нужны? Чувствительны. Чтобы было больно. Уместно было бы привязать размер штрафа к стоимости авто. Ибо уровень этой "чувствительности" у водителя Мерседес и водителя Ланоса разный. И потому чем дороже авто, тем выше должен быть штраф. Не потому что коммунизм. Не потому что мы не любим богатых. А потому что нам нужен результат. И может штраф в 500 долларов для водителя люксового авто заставил бы его подумать перед тем, как нарушать правило. Поведение водителей может изменяться. Мы это видим на примере Киева. Никто не любит эвакуаторов. И, вероятно, там может быть коррупционная составляющая. Но они играют немаловажную роль. Учеба. Они делают нарушение правил, за которое авто могут эвакуировать очень неудобным. Ибо вы не можете отделаться простой оплатой штрафа в два клика в размере чашки кофе. Нет. У вас отнимают и деньги и время. И вот уже все очень осторожно паркуются. Да, вспоминают при этом не злым тихим словом и Кличко, и его друзей, и страшную украинскую коррупцию. Но при этом, наконец, выбирают вариант не нарушать закон.

Человек существо рационально. Даже когда она не знает математику