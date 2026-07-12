Дальнобойное командование Украины и независимые бензоколонки РФ

У кремлёвцев есть заявление Генштаба ЗСУ от 24 июня – удар дронами в Оренбурге по гелевому и газоперерабатывающему заводу осуществили Силы спецопераций Украины. Есть аналогичное заявление и об атаке 6 июля по Омскому НПЗ. Но так как Москва не верит, то вечером 10 июля Зеленский заявил, что подписал указ № 593 о создании в составе ЗСУ командования дальнобойного (глобального) влияния. Указ обязует Кабмин, Генштаб и главкома Сырского создать такую новую структуру и найти ей командующего.

"Командование дальнобойного влиянии" сродни "независимым автозаправкам", много лет существующим в РФ, и занимающим около 40% рынка розничной продажи бензина и дизтоплива. Этот юридический статус имею бензоколонки, зарегистрированные на физлиц и юрлиц, которые добычей и переработкой нефти не занимаются. Их владельцы покупают топливо на биржах или у нефтеперерабатывающих компаний, имеющих собственные сети автозаправок, и перепродают его на дорогах конечным потребителям. Поэтому цены у них всегда выше и формально не подлежат госрегулированию.

Государство и крупные сети их терпят, так как расея большая, и не все бензоколонки в ней одинаково рентабельны. Независимые автозаправки затыкают те дыры, где крупным фирмам содержать их невыгодно. Местные и центральные власти это устраивает, так как освобождает от ответов на просьбы избирателей открыть в посёлке автозаправку, иначе за "Единую расею" не проголосуем.

Независимые автозаправки под юрисдикцией Взбесившейся бензоколонки жили себе и жили, если не становились соблазнительными для захвата кем-то, но с конца мая возник и расширился дефицит бензина из-за дронов. Поэтому с конца июня в Дагестане начали задаваться вопросом – почему в Москве бензин по 70 рублей за литр, а у нас по 100, мы что, уже отделились от неё?

Ответ очевиден – в Москве, как в злачном месте, больше фирменных автозаправок, а в Дагестане – независимых. На 8 июля заправок, работающих по госцене около 70 рублей, не было кроме Дагестана ещё и в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Магаданской области и на Чукотке. От одной до трёх их было в Астраханской области, в Калмыкии, в Тыве, Осетии-Алании и калининградском укрепрайоне. Всё это сейчас зона независимых бензоколонок, где бензин есть, если есть деньги. Там никого не волнует, какие последние цифры номера у автомобиля, – есть указание в центральных субъектах РФ по чётным дням заправлять авто с чётными цифрами в конце номера, а по нечётным – с нечётными.

В Омске нормированный отпуск топлива планировали отменить 7 июля, но испортил прилёт дронов. Коллапс в Омске не случился несмотря на то, что треть НПЗ встала, и с 8 июля бензин заливают 40 литров в бак и можно брать в канистры. Цены государственные и губернаторы будут держать их во всех крупных городах, а не только в Омске. Вне их – вольная экономическая зона и власти не пойдут на ликвидацию независимых автозаправок ни в Дагестане, ни где-то ещё, чтобы не превратить дефицит в коллапс. У нефтетрейдеров очевидный интерес к независимым автозаправкам, как способу обойти госрегулирование.

Кремлёвцы тоже вроде не настроены на военный коммунизм. С марта после атак на НПЗ на Балтике их больше волнуют два вопроса – как создать запас бензина и откуда над Балтикой, Оренбургом и Омском берутся украинские дроны.

По первому вопросу они ещё тогда предложили Вьетнаму бартер – мы вам нефть, вы нам из неё бензин. Но у Вьетнама скромные мощности. Япония в июле заявила, что не будет продавать РФ керосин ни прямо, ни через третьи страны. Остались Индия и Китай.

У Москвы скопилось много руппий и в июле, по данным "Рейтер", она хочет вывезти из Индии и других стран около 400 тыс. тонн бензина. По оценке "Defense Express", в мае РФ на заправку дронов для бомбардировки Украины потратила – 545 тыс. литров (406 тонн). В сутки весь автотранспорт РФ потребляет летом 110-120 тыс. тонн. Так что, из Индии на всех не навезёшь, слишком велика расея.

Ситуация ещё не как в Третьем Рейхе на рубеже 1944-1945 гг., когда он остался почти без бензина, но там не было и столько личных автомобилей, как в РФ. Зато в РФ уже нет и такого общественного автотранспорта, как в РСФСР. Сенатор Линдси Грэм, будучи в Киеве, пообещал 10 июля помочь россиянам пересесть с "Лады-Калины" на автобусы, если не перестанут стрелять. Лучшими консультантами по выпуску бензина в гаражах, к чему призвало правительство, могут стать чеченские ветераны двух войн с РФ.

Если по вопросу, где брать бензин, у кремлёвцев идеи есть, то их нет по вопросу, откуда над Усть-Лугой и Омском берутся украинские дроны. В Омске всё было эпично – откуда-то прилетели дроны, похожие на аэропланы первой мировой войны. По ним строчили зенитки времён второй мировой войны. В итоге пострадали две передельные колонки времён третьей мировой войны.

Москва с марта минимум трижды выкатывала предъявы Латвии и Эстонии на супер-официальном уровне относительно дронов над Балтикой. Латвия и Эстония неизменно посылали Москву в лес, пока та к июню не осознала бесперспективность этого занятия. Польше, Литве и Финляндии такие предъявы выкатывала менее официально и получала аналогичные ответы тоже на менее официальном уровне.

На практике всё сводилось к простому ответу, если РФ что-то не нравится, то пусть объявит войну НАТО и не мучается. Ещё можно пожаловаться в Совбез ООН, и пусть посмеётся вся Африка. Особенно хунты в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, образовавшие в 2023 г. военный пакт по наущению Москвы.

С дронами над Оренбургом, и особенно над Тюменью и Омском всё сложно. Никто в кремле не верит, что они прилетают из Украины, а не из Казахстана. Из Украины до Омска 2600 км, из Казахстана – 100 км. Дроны, летающие дальше 2000 км науке неизвестны, а те что были в Омске явно не имели в баках по 100 л бензина как "Шахед-136". Но Казахстан член ОДКБ, а в ОДКБ пока только Кыргызстан и Таджикистан перестреливались между собой, и Лукашенко в 2024 г. сбивал дроны РФ, летевшие в Украину. По крайней мере, он так рассказывал.

Поэтому Казахстану, как Эстонии и Латвии, грубо и официально предъяву не кинешь. Приходится задавать вопросы в кулуарах и фонить в СМИ. В кулуарах кремлёвцам с 2025 г. неизменно отвечают – в Казахстане широкие степи, может кто-то там дроны и запускает, но точно не мы. Официально, в том числе и 8 июля, правительство Казахстана неизменно просит депутатов Госдумы и журналистов в РФ не гнать пургу.

В кремле догадываются, что из Украины возить дроны в Казахстан хлопотно. Проще купить в Китае и собрать на месте. Можно купить и у турецких или корейских компаний, налаживающих выпуск военных дронов в Казахстане, и собрать в гараже. Казахстан не нанимался стеречь границу с РФ, как говорит в таких случаях Лукашенко.

Новую вводную в этот ребус внёс Трамп, когда сказал на саммите в Турции, что США могут закрыть небо над Украиной. В кремле теперь пытаются расшифровать, чтобы это значило. Аккуратно заявили, это будет входом войск НАТО в Украину, и подчеркнули, чтобы этого не произошло РФ и затеяла "СВО". Какие-то странные цели у этого "СВО" – надо напасть на Украину, чтобы в неё не вошли войска НАТО, а Швеция и Финляндия не вступили в Альянс.

В результате Песков, комментируя завершение саммита НАТО в Турции, заявил 8 июля, что в кремле занимаются дешифровкой этих слов Трампа и ждут его звонка. Трамп обещал позвонить 8 июля, но не позвонил. Вероятно, был слишком занят, как дипломатично сказал Песков, и заверил, "путин" всегда рад его звонкам.

В реальности Трамп ждёт двух вещей. Первое, результата совещания 13 июля в Париже "Коалиции желающих". Второе, когда кремлёвцы перестанут морочить головы всем, что РФ без обладания Славянском и Краматорском не может подписать с Украиной перемирие. Не может, так как общественное мнение на расеи якобы не смирится с тем, что "путин" не всё отнял у Украины из того, что обещал и назначил целями СВО.

Это вызывает два вопроса к кремлёвцам.

Первый – с каких пор они стали столь трепетно относиться к общественному мнению? В их истории есть и более вопиющий прецедент, когда цель не была достигнута, но они не переживали. Это пункт в программе КПСС, где она обязалась к 1980 г. построить в СССР коммунизм окончательно и бесповоротно. Не построила и ничего – Брежнев спокойно умер в 1982 г. от старости, так и не ответив, где коммунизм. Андропов и Черненко тоже умерли не ответив, и никого в кремле не волновало общественное мнение. Горбачёв тоже не сильно переживал о том, что главная цель КПСС не достигнута. Просто объявил, что строим, но по другому проекту, и обязательно построим.

Можно ни грамма не сомневаться, что общественное мнение в РФ не будет безмерно разочаровано тем, что Краматорск и Славянск не захвачены. Если оно из-за отсутствия коммунизма к 1980 г. за 11 лет коммунистическую революцию в СССР не сделало, то из-за отсутствия Краматорска и Славянска точно не сделает. Даже из-за убийства Немцова и Навального не сделало, а за Гиркина вообще никто не вступился.

Поэтому Трамп, и не только он, справедливо считает, дело не в общественном мнении, а в том, что кремлёвцы вообще ничего не хотят возвращать Украине. Не только землю, но и военнопленных. Даже похищенные музейные ценности. Но тогда нет смысл и звонить им.

В результате у Трампа остаётся лишь один вариант – закрыть небо над Украиной, чаще бить дронами по чувствительным местам в РФ и переходить к её полной торговой блокаде, о готовности к которой Сената объявил Линдси Грэм в Киеве. До тех пор, пока вся РФ не покроется густой сетью независимых бензоколонок и зоопарков.