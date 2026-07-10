Лицензия на производство ракет Patriot – именно те действия, которые многие надеялись увидеть от Трампа после благосклонной риторики в сторону Украины. Эффективную дипломатию здесь, несомненно, проделали дальнобойные удары вглубь России.

В новой книге Regime Change – о внутренней кухне второй администрации Трампа – журналисты Мэгги Габерман и Джонатан Свон описывают, как президент пришел к решению о поддержке первых ударов Израиля по Ирану в 2025 году. Поначалу Трамп не торопился приобщаться к Нетаньяху и был скептическим по поводу роли США. Впрочем, когда он увидел, что израильские удары оказались успешными и получили чрезвычайно одобрительное освещение в СМИ, изменил свое мнение – и отдал приказ об ударе по ядерным объектам Ирана.

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"Когда стало ясно, что первая волна израильских ударов имела ошеломляющий успех, Трамп, следивший за триумфальным освещением операции на Fox News, начал приписывать эту заслугу себе", – пишут Габерман и Свон. "Один из чиновников, работавший в первой администрации Трампа, отметил, что "ничто не привлекает его внимание так, как успех". Наблюдая, как Fox News безостановочно восхваляет израильские удары, Трамп не мог позволить себе оставаться в стороне от исторического события".

О том, что на улучшение отношений между Белым домом и Киевом повлияли последние успехи Украины, пишет The New York Post. "Все знают, что президент Трамп любит победителей", – цитируют журналисты одного из своих собеседников. "И прямо сейчас Украина побеждает".

Почти ежедневные удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России сложно не заметить даже в Вашингтоне. О них много говорят в медиа, в том числе и на Fox News, любящем смотреть президент. Это то проявление "мира через силу", о котором неоднократно упоминал Трамп и его соратники. В ходе общения с журналистами в Анкаре Трамп заявил: "Это эскалация. Но это тоже эскалация, которая может приблизить конец войны".

Впрочем, среди других факторов, влияющих на подход Трампа – нежелание тратиться на иностранную помощь. И это нежелание достаточно сильно. Лицензия на производство ракет Patriot не создаст дополнительной нагрузки на американского налогоплательщика и поможет Украине в долгосрочной перспективе. Но ракеты для защиты городов срочно требуются уже сегодня.

Да, Украина могла бы заказывать их с помощью Европы через существующие программы закупок – но США говорят о собственных потребностях, запросах других стран и ограниченном американском производстве. У Белого дома есть инструменты, как это можно решить. Желание, похоже, тоже есть: на саммите НАТО Трамп заявил о планах стремительно увеличить объемы оборонного производства, в том числе ракет до Patriot. Работа над тем, чтобы эти планы приоритетно включали Украину, ведется активно. После новостей из Анкары двухпартийная группа конгрессменов направила письмо Трампу, Рубио и Гэгсету именно с таким призывом: соединить интересы США и неотложные потребности Киева. Это следующий вызов, и он также будет непростым.