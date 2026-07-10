rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

На ком лежит ответственность за мобилизацию?

Валерий ПекарьВалерий Пекарь

На ком лежит ответственность за мобилизацию?
На ком лежит ответственность за мобилизацию?

Безусловная ответственность за мобилизацию лежит на двух субъектах.

1. Президент Украины

Главные истории дня

Который уже несколько лет готовится к выборам, а не к войне. Думает о выборах, а не о победе. Хотя выборов каждый раз так и не было. И снова не будет. А когда будут, то все равно его не выберут: военные не простят ошибок, уклоняющие не простят своего страха. И те, и другие будут иметь своих кандидатов на выборах и голосовать за них. Вместо того чтобы войти в историю президентом Победы, он войдет как отставший от поезда. Но не все еще потеряно.

2. Рядовой гражданин

Который до сих пор не может понять, что победа не гарантирована, а поражение очень вероятно. Что вероятность выжить на своей земле в рядах Сил обороны Украины гораздо больше, чем вероятность выжить в рядах российской армии, штурмуя Варшаву под триколором после падения Украины. Но и здесь не все потеряно.

Потому что осенью Россия проведет массовую мобилизацию. Это один из двух наиболее вероятных сценариев. И тогда Украине придется отвечать тем же.

(Второй вероятный сценарий – это атака россии по Европе, и тогда Украине придется проводить мобилизацию так же, пусть и меньшую.)

Все те управленческие решения, которые годами откладывались, придется принимать под давлением необходимости.

А сейчас нужно две вещи:

1. Четкая публичная политическая позиция президента и всех ключевых политиков и должностных лиц.

2. Быстрое качественное расследование и ответственность по закону.

Все остальные ведут нас в ад.

Источник:facebook.com