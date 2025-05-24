Буферные зоны Путина.
Все, что мы сейчас слышим о российской летней кампании – это почти зеркальное отражение украинской кампании по контрнаступлению-2023.
Российская кампания имеет несколько целевых аудиторий.
- Для украинцев: пора сдаваться, Россия может прорвать фронт (если коротко, то цель кампании – посеять страх и уныние;
- Для россиян: нужно потерпеть еще немного и в результате летней кампании война завершится полным разгромом всех врагов (напомню, что только 25-30% россиян безапелляционно хотят продолжения войны, а 65-70% верили, что переговоры завершатся остановкой войны);
- Для Китая (глобального юга): Россия хочет мира, но вынуждена воевать, потому что "марионетковая" Украина под влиянием ЕС не хочет идти на уступки. Между тем россияне пока этим не парятся. и Си нужен Путин в этом праздновании.
- Для Трампа (именно для Трампа, а не для США): дайте нам еще время на летнее наступление, а потом или вопрос сам по себе отпадет или будем вести переговоры.
- Для ЕС: продолжение распространения страшилок о Нарве и Сувалках.
Я специально не касаюсь военного аспекта, потому что значительно компетентнее меня люди. Сейчас лишь отмечу, что ни один военный, с которым я говорил не считает, что планы Путина реалистичны.
Россия включилась в максимальную раскрутку именно информационной составляющей. И заявления Путина о буферных зонах – это часть этой информационной составляющей.
Как россияне дальше будут нагнетать эту информационную истерию (повторю – информационную, потому что я не военный эксперт)?
- Они уже апробировали в Бахмуте "тактику тысячи побед", когда взятие одного дома выдавалось за взятие Сталинграда. Сейчас будет то же, но по всей линии фронта (вчерашнее заявление о почти выходе "до границ Запорожской области и так называемой ДНР" именно из этого разряда. Наш плюс в том, что тогда была бы единственная информационная звучало, единого центра. Все группировки русских войск будут тянуть одеяло на себя.
- Не нужно быть крупным экспертом, чтобы понять, что ключевым направлением "локальных" информационных усилий будут Сумы, Харьков и Запорожье (с последующим напряжением, соответственно, Полтавы и Днепра). Имеется в виду, что на эти три города могут создаваться отдельные масштабные дезинформационные кампании.
- Отдельная линия, которую уже де-факто перезапустили россияне – нелегитимность украинской власти. Это будет отдельное направление их работы.
- Скандалы с ТЦК и коррупцией – главный фоновый элемент информкампании.
- Трамп бросил Украину, а потому нужно сдаваться. Наша огромная проблема заключается в том, что очень часто мы получаем информацию о заявлениях тех или иных политиков (даже Трампа (!) и изданий после того, как их перевели (проинтерпретировали) росСМИ. Нам давно стоит подумать о группе переводчиков, оперативно занимавшихся мониторингом).
Пока каких-то новых прорывных идей нет и, похоже, не будет. А потому просто надо думать, как с этим бороться.