Беспрецедентные потери РФ: у окупантов рекордное количество погибших

У РОВ в июне – абсолютный рекорд по количеству убитых!

Как и ожидалось, у российских оккупантов в июне один из самых высоких показателей потерь живой силы с марта 2025 года – 39 290 тел.

Но это не самое интересное.

Самое интересное то, что в июне 2026 года они понесли самые большие за все время полномасштабное вторжение безвозвратных потерь в категории "200" - убиты!

Всего в июне российские оккупанты потеряли около 26 тыс. человек, или 66% от общего количества потерь.

Следует отметить, что соотношение потерь "200-х" к "300-м" (раненым) в РОВ неуклонно растет с прошлого года, после того как российское командование перешло на тактику малых тактических групп (МТГ) – штурмы группами по 3-4-5-6 человек. В этом году РОВ начали применять тактику одиночек и пар, что полностью делает невозможным выживание штурмовика даже в случае получения легкого ранения.

Наглядность эффективности такой тактики, что называется, в цифрах!