Все помнят недавнюю встречу Зеленского и Трампа в Ватикане

А обсуждение нахождения в Ватикане украинского герба – Тризуба на фреске князя Владимира. Что есть нонсенс!

В Ватикане запрещено изображать гербы государств.

Но Украина особенная.

Далее текст на языке оригинала

І має особливу долю і має особливий народ.

Нагадаю лише деякі унікальні риси та особливості:

ДАВНІ ВІКИ

Боже благословення:

За переказом, апостол Андрій Первозванний у I столітті н.е. встановив хрест на київських пагорбах і пророчо передбачив появу великого християнського міста, що згодом збулося.

https://surl.li/faxaiz

Потім на честь його названо Андріївську церкву. Яка, до речі, належить сьогодні до Вселенського патріархату.

Давні цивілізації:

Трипільська культура (5500-2750 рр. до н.е.) була однією з найрозвиненіших неолітичних цивілізацій Європи, що передувала навіть шумерській цивілізації.

https://surl.li/fdwchy

Колиска індоєвропейців:

Ямна культура (3300-2600 рр. до н.е.), що процвітала на українських степах, стала ключовим джерелом індоєвропейських мов, поширивши вплив на всю Європу та Азію.

https://surl.lu/zvkwkm

Скіфські легенди:

У скіфських міфах говорилося про божественні дари - золотий плуг, сокиру та чашу, що впали з неба на ці землі, що символічно наділяло територію України особливою прихильністю вищих сил.

СЕРЕДНІ ВІКИ ТА КОЗАЦТВО

Європейський центр:

Київська Русь була однією з найвпливовіших держав Європи, а князь Ярослав Мудрий отримав прізвисько "тесть Європи" - його діти вступили в династичні шлюби з королівськими домами Франції, Норвегії, Угорщини та інших країн.

https://surl.li/nitfii

Сам із подивом більше 10 років тому в Едінбургу в Шотландії виявив, що Свята Маргарита – покровителька Шотландії – була онукою Ярослава Мудрого!

https://surl.li/fhqyfh

Перемога під Хотином (1621):

Запорізькі козаки під керівництвом гетьмана Сагайдачного зупинили величезну армію Османської імперії, рятуючи тим самим Центральну Європу від навали.

https://surl.lu/wpspra

Конотопське "чудо" (1659):

У битві під Конотопом гетьман Виговський з козацько-татарським військом завдав нищівної поразки московській армії, що призвело царя Олексія Михайловича в таку паніку, що він наказав готувати евакуацію москви.

https://surli.cc/ltlyfd

Перша конституція:

У 1710 році гетьман Пилип Орлик створив першу в Європі конституцію новітнього часу, випередивши американську та французьку на 70 років і закріпивши принципи поділу влади та права народу.

https://surl.li/dgoxza

Іван Сірко - невразливий кошовий:

Легендарний кошовий отаман Запорізької Січі Іван Сірко, прозваний "Урус-шайтаном" (руським дияволом), провів понад 60 успішних походів проти Кримського ханства та Османської імперії, жодного разу не зазнав поразки.

За переказами, він володів надприродними здібностями - кулі його не брали, а вороги вірили, що він може перетворюватися на вовка.

https://surl.li/iaxmce

Богдан Хмельницький - визволитель:

Великий гетьман, який очолив визвольну війну українського народу, об'єднав козацтво і створив козацьку державу.

За переказами, його рятувала особлива доля - багаторазово уникав загибелі в найнебезпечніших битвах, наче був захищений вищими силами.

Максим Залізняк - народний герой:

Легендарний гайдамацький ватажок, згідно з народними переказами, був наділений неймовірною силою та невразливістю в бою. Казали, що він заговорював зброю і міг відбивати кулі голими руками.

Данило Нечай - заговорений полковник:

Знаменитий брацлавський полковник часів Хмельниччини, за легендами, носив заговорену сорочку, яка робила його невразливим для куль і шабель.

Прославився неймовірною хоробрістю, б'ючись у перших рядах свого війська.

https://surl.li/ipnehu

НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС

Технологічний прорив:

У Києві в 1950 році була створена перша в континентальній Європі електронна обчислювальна машина - комп'ютер МЕСМ, що став піонером комп'ютерної ери.

https://surl.li/vyqthl

Внесок в авіацію:

Киянин Ігор Сікорський побудував у 1913 році перший у світі чотиримоторний літак "Руський витязь", а пізніше створив перший вертоліт однороторної схеми, поклавши початок сучасному вертольотобудуванню.

https://surl.li/ptxrze

Шлях на Місяць:

Український математик Юрій Кондратюк ще в 1929 році розрахував оптимальну траєкторію польоту на Місяць, і саме за його "петлею" американський місячний модуль із Нілом Армстронгом здійснив історичну посадку в 1969 році.

Зміна світового порядку:

Український референдум 1 грудня 1991 року, на якому понад 90% громадян проголосували за незалежність, став вирішальною подією, що призвела до остаточного розпаду СРСР і завершення Холодної війни.

Нагадаю, що старий світовий порядок із однополярним світом існував із 1945 року...

Революція Гідності:

Євромайдан 2013-2014 років став найбільшим демократичним рухом у Європі з часів 1989 року, демонструючи зрілість українського громадянського суспільства та його європейські прагнення.

Сила духу:

З 2022 року українська нація демонструє світові неймовірну стійкість і мужність, згуртовуючись перед обличчям кремлівської агресії та надихаючи весь вільний світ.

Українці витримали не лише 3 дні, як обіцяли західні аналітики, вони б'ються вже 4-й рік.

Ми майже знищили чорноморський флот, сотні літаків та гелікоптерів Росії, десятки тисяч техніки.

Князь Володимир у Ватикані:

З 1989 року в головному католицькому соборі світу - Соборі Святого Петра - знаходиться мозаїка князя Володимира з українським тризубом - єдиний випадок, коли державний символ був розміщений у цьому священному місці.

Інновації у дроновій війні:

Україна стала світовим лідером у виробнитстві і використанні дронів, розробляючи передові технології, включаючи дрони зі штучним інтелектом, і змінюючи стандарти ведення війни.

Ми перші застосували та успішно розвиваємо асиметричну тактику ведень війни із застосуванням дронів.

Наші FPV дрони змінили хід війни, знецінивши перевагу танків

Наші морські дрони обнулили чорноморський військовий флот, а сьогодні ще й навчилися збивати літаки та гелікоптери.

Наземні дрони вже мають досвід проведення успішних операцій.

Нас менше і ми фінансово, технічно слабші, але ми розумніші та ефективніші!;)

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

"Щедрик" - подарунок світу:

Українська народна пісня "Щедрик", аранжована композитором Миколою Леонтовичем, підкорила світ і стала відомою в усьому світі як "Carol of the Bells" (Різдвяна колядка), що виконується у святковий сезон у десятках країн.

Батько практичної космонавтики:

Сергій Корольов, народжений у Житомирі, став головним конструктором перших космічних програм СРСР і керував запуском першого штучного супутника Землі та польотом Юрія Гагаріна.

Геній літератури:

Тарас Шевченко, український поет і художник, не лише створив літературні шедеври, але й став символом боротьби за свободу і національну гідність, надихаючи покоління.

Рекорд за кількістю пам'ятників:

Світовий рекорд за найбільшою кількістю встановлених пам'ятників культурному діячеві тепер належить українському поету, прозаїку та художнику Тарасу Шевченку.

Загалом у світі МЗС нарахувало понад 1100 пам'ятників Шевченку: 99 розташовані в 44 країнах світу, ще 1068 — на території України.

https://surl.gd/qdgpnx

Філософ світового масштабу:

Григорій Сковорода, видатний український філософ XVIII століття, розвивав ідеї самопізнання та морального вдосконалення, ставши "українським Сократом".

https://surl.lu/bhxhgo

Абсолютний чемпіон світу:

Олександр Усик, найвеличніший боксер сучасності, став абсолютним чемпіоном світу в важкій вазі, завоювавши всі чотири основні пояси і продовжуючи непереможну серію, прославляючи Україну на весь світ.

https://surl.lu/bdiwsr

Брати-чемпіони:

Віталій та Володимир Клички понад десять років домінували у світовому боксі в суперважкій вазі, встановивши рекорд за сукупною кількістю успішних захистів титулів та одночасним володінням усіма основними чемпіонськими поясами.

Гімнастичний феномен:

Лариса Латиніна, народжена в Херсоні, завоювала 18 олімпійських медалей і до 2012 року утримувала рекорд за загальною кількістю олімпійських нагород в історії спорту.

https://surl.gd/gzpdkh

Голос століття:

Соломія Крушельницька, українська оперна співачка, виступала на найкращих сценах світу, включаючи театри Ла Скала та Метрополітен-опера, отримавши визнання як одна з найвеличніших сопрано свого часу.

https://surl.li/qirjng

**Кіношок**:

Олександр Довженко, український кінорежисер і письменник, здійснив революцію у світовому кінематографі своїми інноваційними фільмами, а його "Земля" (1930) увійшла до списку 12 найкращих фільмів усіх часів і народів.

Балетна досконалість:

Серж Лифар, народжений у Києві, став провідним танцюристом, хореографом і багаторічним керівником Паризької опери, реформувавши світовий балет XX століття.

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ ТА ВЧЕНІ

Нобелівський лауреат:

Ілля Мечников, народжений на Харківщині, отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини в 1908 році за дослідження імунітету, ставши піонером мікробіології та творцем науки про старіння.

Теорія надплинності:

Лев Ландау, народжений у Баку в сім'ї харківського інженера, освіту отримав у Харкові, був удостоєний Нобелівської премії з фізики в 1962 році за піонерську теорію надплинності.

https://surl.lu/rtxjok

Інновації в економіці:

Саймон Кузнець (Семен Кузнець), народжений у Харкові, отримав Нобелівську премію з економіки (1971) за емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання та розробку концепції ВВП.

https://surl.li/ptgzmn

Нобелівська премія миру:

Роальд Хоффман (Сафран), народжений у Золочеві (нині Львівська область), отримав Нобелівську премію з хімії (1981) за теорії процесу хімічних реакцій, ставши визнаним авторитетом у фізичній хімії.

https://surl.li/pwrtzx

Геній електротехніки:

Іван Пулюй, уродженець Тернопільщини, за 14 років до Рентгена відкрив X-промені і створив першу в історії "рентгенівську" фотографію, а також сконструював безпечну лампу розжарювання раніше за Едісона.

https://surli.cc/amxlpi

Революція в електричній інженерії:

Михайло Доливо-Добровольський, народжений у Гатчині в українській сім'ї інженерів, винайшов трифазний асинхронний двигун і систему трифазного струму, які є основою сучасної електроенергетики.

https://surl.li/oypghn

Мовний геній:

Агатангел Кримський, сходознавець і поліглот, знав понад 60 мов, що зробило його одним із найвидатніших лінгвістів у світовій історії, а його дослідження арабістики і тюркології принесли йому світову відомість.

https://surl.lu/novjkq

НАЙБАГАТШІ БІЗНЕСМЕНИ ТА ЗІРКИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Засновник WhatsApp:

Ян Кум, народжений у Києві, створив месенджер WhatsApp, який був проданий Facebook за $19 млрд, ставши однією з найбільших технологічних угод в історії і перетворивши його на мільярдера.

Технологічний візіонер:

Стів Возняк, співзасновник Apple Computer, має українське коріння по лінії батька і увійшов в історію як один із найвеличніших інноваторів комп'ютерної ери.

Магнат медіа-індустрії:

Сідні Шенберг, американський бізнесмен з українським корінням, створив найбільшу в світі медіа-імперію, що включає MTV, Nickelodeon і Paramount Pictures.

Засновник Google: Сергій Брін, співзасновник Google, народився в Москві в сім'ї математиків з єврейським корінням з України, створивши одну з найвпливовіших компаній в історії людства.

Модна імперія:

Ральф Лорен (Ральф Ліфшиц), знаменитий модельєр і бізнесмен, чиї батьки емігрували з України, створив модну імперію з оцінкою в мільярди доларів.

Фінансовий титан:

Леонард Блаватник, народжений в Одесі, став одним із найбагатших людей світу, з статком понад $30 млрд, інвестуючи в музичну індустрію, нерухомість і технології.

https://surl.li/fwvuav

Макс Левчин:

- співзасновник PayPal, народився в Києві. Розробив революційну систему боротьби з шахрайством, що стала основою для успіху PayPal. Після продажу компанії eBay за $1,5 мільярда заснував кілька успішних проектів, включаючи фінтех-компанію Affirm з ринковою капіталізацією в мільярди доларів.

Джен Марч (Євген Марченко):

- ключовий розробник пошукових алгоритмів Google, народився в Одесі. Його робота над алгоритмами ранжування пошукової видачі зробила Google провідною пошуковою системою у світі, заклавши основу для бізнес-імперії з капіталізацією понад трильйон доларів.

Ян Кулик:

- CEO Škoda Auto з 2022 року, має українське коріння. Керує одним із найбільших автомобільних брендів у складі Volkswagen Group, орієнтованих на ринки Східної Європи та Азії, проводячи цифрову трансформацію компанії.

Олександр Ровт:

- президент IBE Trade Corp., народився в Мукачеві. Створив одну з найбільших у світі компаній з виробництва та торгівлі мінеральними добривами, що забезпечує сільськогосподарську продуктивність на кількох континентах.

Мелінда Гейтс (уроджена Меланка):

- співзасновниця Фонду Білла і Мелінди Гейтс, має українське коріння по лінії предків. Керує найбільшим приватним благодійним фондом у світі з активами понад $50 мільярдів, що фінансує програми охорони здоров'я, боротьби з бідністю та освіти по всьому світу.

Макс Поляков:

- засновник Firefly Aerospace, народився в Запоріжжі. Здійснив революцію в космічній індустрії, створивши компанію, яка розробляє доступні ракети-носії для виведення малих супутників на орбіту, роблячи космос більш доступним для комерційного використання.

Станіслав Конзебуцький:

- засновник і CEO фармацевтичної компанії Sanitas Group, народився в Тернопільській області. Побудував одну з найбільших фармацевтичних компаній у Східній Європі, що спеціалізується на виробництві доступних генериків та інноваційних ліків.

Борис Лутц:

- голова правління міжнародної клінічної дослідницької організації MedSource, має українське коріння. Його компанія проводить клінічні випробування нових лікарських препаратів, сприяючи появі інноваційних методів лікування різних захворювань.

МЕДІА ТА РОЗВАГИ

Еймі Хоффман:

колишній CEO The New York Times Company, має українське коріння. Під її керівництвом The New York Times успішно трансформувалася з традиційної газети в цифрову медіа-компанію з понад 7 мільйонами передплатників, ставши зразком адаптації до цифрової епохи.

Самнер Редстоун (Ротштейн):

колишній виконавчий голова Viacom і CBS, походив із сім'ї єврейських емігрантів з України. Створив одну з найбільших медіаімперій у світі, яка формувала масову культуру через MTV, Paramount Pictures, Simon & Schuster і CBS.

Джеффрі Катценберг:

співзасновник DreamWorks Animation, має українське коріння. Здійснив революцію в анімаційному кіно, створивши культові фільми, такі як "Шрек" і "Кунг-фу Панда", які принесли мільярди доларів і змінили ландшафт сімейних розваг.

Сідні Шенберг:

колишній генеральний директор Viacom, походив із сім'ї українських іммігрантів. Побудував медіа-імперію, що включає MTV, Nickelodeon і Paramount Pictures, сформувавши культурний ландшафт цілого покоління.

ЗІРКИ МИСТЕЦТВА ТА СПОРТУ

Голлівудські зірки:

Міла Куніс, народжена в Чернівцях, стала однією з найуспішніших актрис Голлівуду, знявшись у десятках блокбастерів.

Актори українського походження в Голлівуді також включають Джека Пеленса (Володимир Палахнюк), Дастіна Хоффмана, Сильвестра Сталлоне, Леонардо Ді Капріо.

Майстер фортепіано:

Володимир Горовиць, народжений у Києві, визнаний одним із найвеличніших піаністів усіх часів, його унікальна техніка та музичні інтерпретації змінили розуміння піаністичного мистецтва.

Музичний вундеркінд:

Святослав Ріхтер, народжений у Житомирі, підкорив світ своєю віртуозною грою і став одним із найвпливовіших піаністів XX століття, відомим надзвичайною широтою репертуару.

Художній геній:

Казимир Малевич, народжений у Києві, створив супрематизм – один із найвпливовіших напрямків у мистецтві ХХ століття, а його "Чорний квадрат" змінив сприйняття живопису назавжди.

Майстер лірики:

Анна Ахматова (Анна Горенко), народжена під Одесою, стала однією з найзначніших фігур російської поезії XX століття, а її творчість визнана світовим культурним надбанням.

Режисер-експериментатор:

Сергій Параджанов, вірменин, народжений у Тбілісі, але створив свої головні шедеври в Україні, включаючи "Тіні забутих предків", став культовою фігурою світового кінематографа.

ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Голда Меїр - прем'єр-міністр Ізраїлю:

Народилася в Києві в 1898 році, стала одним із засновників держави Ізраїль та її четвертим прем'єр-міністром (1969-1974). Відома як "залізна леді" задовго до Маргарет Тетчер, вона провела Ізраїль через найскладніший період Війни Судного дня і заклала основи сучасної ізраїльської держави.

Володимир Зеленський - президент України:

Президент України з 2019 року, перетворився з комедійного актора на лідера світового масштабу після початку війни в 2022 році. Журнал TIME назвав його "Людиною року", а його виступи в парламентах світу змінили геополітичну карту і мобілізували безпрецедентну підтримку для України.

Менахем Бегін - прем'єр-міністр Ізраїлю:

Народився в Брест-Литовську (тоді Російська імперія, на територіях з великим українським впливом), став прем'єр-міністром Ізраїлю (1977-1983) і отримав Нобелівську премію миру за укладення мирного договору з Єгиптом, що радикально змінив близькосхідну політику.

РАДЯНСЬКІ ЛІДЕРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Микита Хрущов:

- керівник СРСР (1953-1964), народився в Калинівці (нині Курська область) у селянській українській сім'ї, дитинство провів на Донбасі і все життя вважав себе українцем. Провів десталінізацію, розвінчавши культ особи Сталіна, розпочав космічну програму і запобіг ядерній війні під час Карибської кризи.

Леонід Брежнєв:

- генеральний секретар ЦК КПРС (1964-1982), народився в Кам'янському (нині Кам'янське, Дніпропетровська область). При ньому СРСР досяг піку свого міжнародного впливу, паритету зі США в ядерному озброєнні та проведення Олімпіади-80 у Москві.

Костянтин Черненко:

- генеральний секретар ЦК КПРС (1984-1985), народився в селі Велика Тесь у сім'ї українських селян-переселенців. Незважаючи на короткий термін правління, намагався здійснити деякі економічні реформи.

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ ТА ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ

Нестор Махно:

- український революціонер-анархіст, який створив унікальне суспільство без центральної влади на території сучасної України в 1918-1921 роках. Його повстанська армія використовувала інноваційну тактику мобільної війни з "тачанками" (кулеметними кінними возами), яка пізніше була адаптована арміями по всьому світу.

Лев Троцький (Лейба Бронштейн):

- народився в заможній українській єврейській сім'ї в селі Янівка Херсонської губернії. Став організатором Жовтневої революції 1917 року, творцем Червоної Армії та одним із головних ідеологів світового комуністичного руху.

Симон Петлюра:

- голова Директорії УНР (1919-1926), відіграв ключову роль у боротьбі за незалежність України в переломний історичний момент. Під його керівництвом Українська Народна Республіка отримала міжнародне визнання і уклала союз із Польщею проти більшовиків.

СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ДІЯЧІ

Кристія Фріланд:

- заступник прем'єр-міністра Канади з 2019 року, народилася в сім'ї українського юриста і має українське коріння. Як міністр закордонних справ і фінансів Канади, відіграє ключову роль у міжнародній політиці, особливо в підтримці України.

Ігор Щоголєв:

- колишній російський міністр зв'язку та масових комунікацій, повноважний представник президента рф у Центральному федеральному окрузі, родом із Вінниці.

Один із найвпливовіших політиків в оточенні путіна з українським корінням.

Михайло Саакашвілі:

- третій президент Грузії (2004-2013), народився в Тбілісі в сім'ї з українським корінням (мати - українка).

Пізніше отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної державної адміністрації (2015-2016), проводячи радикальні антикорупційні реформи.

ДИСИДЕНТИ ТА ПРАВОЗАХИСНИКИ

В'ячеслав Чорновіл:

- провідний український дисидент радянської епохи, борець за незалежність України, журналіст і політичний діяч.

Провів 15 років у радянських в'язницях і таборах за правозахисну діяльність, став символом спротиву тоталітаризму і духовним лідером української демократичної опозиції.

Левко Лук'яненко:

- український дисидент, правозахисник і політик, провів 27 років у радянських в'язницях і таборах за боротьбу за незалежність України.

Автор Акту проголошення незалежності України 1991 року, який змінив карту Європи та світову історію.

Василь Стус:

- один із найвідоміших українських дисидентів, поет і правозахисник, двічі заарештовувався за антирадянську діяльність і помер у таборі особливого режиму.

Його смерть стала каталізатором для українського національного руху і символом боротьби за свободу слова.

МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ФІГУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Ед Кох:

- мер Нью-Йорка (1978-1989) українсько-польського походження, який перетворив місто з майже банкрута на процвітаючий мегаполіс. При ньому Нью-Йорк пережив відродження і став символом американського відродження 1980-х років.

Сергій Кірієнко:

- колишній прем'єр-міністр росії (1998), народився в Сухумі в сім'ї українця та єврейки.

Зараз обіймає посаду першого заступника керівника Адміністрації президента рф, вважається одним із ключових стратегів внутрішньої політики росії.

Микола Шаріф-Паша:

- єгипетський політик українського походження, який обіймав посаду прем'єр-міністра Єгипту чотири рази між 1879 і 1895 роками. Модернізував єгипетську економіку та адміністративну систему, заклавши основи сучасного Єгипту.

Дмитро медведєв:

- колишній президент росії (2008-2012) і прем'єр-міністр (2012-2020), має українське коріння по лінії предків з території сучасної України.

Незважаючи на нинішню антиукраїнську риторику, його українське походження підтверджується генеалогічними дослідженнями.

Петро Порошенко:

- п'ятий президент України (2014-2019), бізнесмен і політичний діяч, який очолив країну після Революції Гідності. При ньому Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, отримала безвізовий режим з Європейським Союзом і розпочала глибокі реформи в економіці та обороні.

Ігор Шувалов:

- колишній перший віце-прем'єр росії та голова ВЕБ.рф, має українське коріння.

Один із архітекторів економічної політики росії 2000-х років, що відіграє ключову роль у модернізації російської економіки та інтеграції у світові ринки.

Томас Бах:

- президент Міжнародного олімпійського комітету з 2013 року, має українське коріння. Очолює одну з найвпливовіших міжнародних організацій, що координує олімпійський рух і об'єднує спортивні федерації по всьому світу.

Наталія Яресько:

- колишній міністр фінансів України та виконавчий директор Ради з фінансового нагляду Пуерто-Рико.

Американка українського походження, відіграла ключову роль у стабілізації економіки України після Революції Гідності та реструктуризації боргу Пуерто-Рико.

Можна ще довго продовжувати.

Україна - унікальна країна з унікальною історією та місією.

Українці - крутий народ і всю свою історію доводить це.

Якби про ці факти ще знали і пам'ятали світові лідери, думаю, ставлення до України було б іншим і російська пропаганда просто розсіялася б.

Можна ще додати, що Українці стали глобальною нацією і за межами України сьогодні мешкає понад 20 млн українців!

Головне пам'ятати - Україна - це країна з особливою долею, яка знову і знову підтверджує свою унікальну роль в історії.

Її шлях не завжди легкий, але наче сама доля веде український народ через випробування до перемог, даруючи ключові переваги в потрібний час.

Як співається в гімні: "Ще нам, браття українці, усміхнеться доля!" - і ці пророчі слова продовжують збуватися на наших очах.