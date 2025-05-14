Волшебный мир развлечений: 10 прекрасных мест в Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро – удивительный город для туристов, сочетающий красоту природы, богатство культуры и динамизм жизни. Это один из самых живописных и привлекательных городов мира, привлекающий миллионы посетителей своими пляжами, историческими и культурными достопримечательностями, карнавалами, живописными парками, футболом и скульптурой Христа-Спасителя. Оно полно захватывающих и необычных развлечений, которые подарят вам незабываемые впечатления и эмоции. Мы расскажем о 10 местах в Рио, которые вы обязательно должны посетить, если хотите погрузиться в волшебный мир развлечений.

Статуя Христа-Спасителя

Громадная скульптура Иисуса Христа в стиле ар-деко, возвышающаяся на вершине горы Корковадо в Рио-де-Жанейро. Это символ города и Бразилии в целом, выбранный одним из новых семи чудес света в 2007 году.

Статуя находится в Национальном парке Тижука на высоте 709 метров над уровнем моря. Добраться до нее можно электрическим поездом, курсирующим по железной дороге, построенной еще в 1884 году. Также можно воспользоваться автобусом, такси или автомобилем через проходящее через лес Тижука шоссе.

Вход на территорию статуи стоит 61 бразильский реал (приблизительно 11 долларов США) для взрослого и 49 реалов (примерно 9 долларов США) для ребенка. Билеты можно приобрести онлайн или на месте. Статуя открыта для посетителей с 8:00 до 19:00 каждый день.

С вершины горы Корковадо открывается потрясающий вид на город и залив с живописной горой Сахарная Голова, знаменитыми пляжами Копакабана и Ипанема, огромной чашей стадиона Маракана и другими достопримечательностями. Это одно из самых фотографических мест в Рио, поэтому не забудьте взять с собой камеру.

Статуя Христа-Спасителя была построена в 1922-1931 годах в честь столетия независимости Бразилии от Португалии. Идея создания статуи принадлежит католическому священнику Педро Марии Боссу, который в 1850-х годах обратился к принцессе Изабеллы с просьбой о финансировании проекта. Однако его идея была забыта после провозглашения республики в 1889 году, когда церковь была отделена от государства. В 1921 году епископ Рио-де-Жанейро возродил идею и организовал сбор средств. Статую спроектировал бразильский инженер Эйтор да Силва Кошта, а строительство контролировал французский скульптор Поль Ландовский. Статуя сделана из железобетона и облицована стеатитом, импортированным из Швеции, и была открыта 12 октября 1931 года.

Статуя Христа-Спасителя имеет глубокое религиозное и культурное значение для бразильцев и мирового сообщества. Она символизирует веру, мир и гостеприимство бразильского народа и является местом паломничества для многих христиан, которые приезжают сюда, чтобы помолиться и поблагодарить Бога за благословение. Статую часто подсвечивают разными цветами в зависимости от событий в мире. К примеру, в 2016 году ее подсветили флагами всех стран-участниц Олимпиады в Рио.

Вебсайт : https://santuariocristoredentor.com.br/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Лестница Селарона

Уникальное искусство Бразилии. Источник: By NakNakNak, Pixabay

Уникальный памятник Рио-де-Жанейро, созданный чилийским художником Хорхе Селароном. Она состоит из 215 ступенек, имеет высоту 125 метров и украшена мозаикой из более чем 2000 цветных плиток, собранных со всего мира.

Лестница расположена в районе Санта-Тереза, между улицами Жоакима Силвы и Пинто Мартинса. Добраться до них можно на метро до станций Синеландия или Глория, а затем пешком или автобусом. Вход на лестницу бесплатный, и они открыты круглосуточно. Здесь можно увидеть разнообразные изображения и надписи, отражающие творчество и жизнь Селарона, а также пейзажи и символы Рио-де-Жанейро.

Хорхе Селарон происходил из Чили, но переехал в Рио-де-Жанейро в 1983 году. Он начал украшать лестницу в 1990 году как хобби и личный проект. С течением времени его работа привлекла внимание местных жителей и туристов. Селарон считал лестницу своим "данью бразильскому народу" и продолжал их совершенствовать до своей смерти в 2013 году. Он использовал плитки, находившиеся на улицах, а также покупал или получал в подарок от посетителей. Некоторые из них он создавал сам, изображая себя, своих друзей, знаменитостей и другие мотивы.

Лестница Селарона была местом проведения различных культурных и художественных событий, а также съемок фильмов, музыкальных клипов и реклам.

Вебсайт : https://prefeitura.rio/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Пляж Юмори

Один из самых диких и спокойных пляжей Рио-де-Жанейро, расположенный в западной части города в районе Барра-да-Тижука. Он окружен лесом и является частью экологичного заповедника.

Здесь можно загорать, плавать, отдыхать и заниматься различными видами спорта и активностями. Этот пляж популярен среди серферов.

Пляж Грумари – идеальное место для тех, кто хочет уйти от городской суеты и насладиться красотой и спокойствием природы.

Аквариум Рио

Неповторимая атмосфера Рио-де-Жанейро. Источник: By Poswiecie, Pixabay

Современный и большой аквариум в Рио-де-Жанейро, открытый в 2016 году. Он расположен в районе Порту Маравилья в здании бывшего состава.

Вход в аквариум Рио стоит 120 реалов (приблизительно 22 доллара США) для взрослого и 60 реалов (примерно 11 долларов США) для ребенка, студента или пенсионера.

В аквариуме представлены разнообразные морские животные и флора:

акулы;

скаты;

морские черепахи;

медузы;

кораллы;

рыбы;

водоросли.

Аквариум имеет несколько интерактивных экспозиций, где можно прикоснуться к морским звездам и морским ежам, туннель, где можно пройти под водой и наблюдать за животными сверху, а также виртуальный аквариум, где можно создать собственную рыбу и отслеживать ее движения. узнать больше о морской биологии, экологии и сохранении природы.

Вебсайт : https://ingressos.aquariomarinhodorio.com.br

Рейтинг : 4.6 ⭐

Олимпийский бульвар

Набережная вдоль берегов залива Гуанабара, созданная для Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Вход на Олимпийский бульвар бесплатный, и он открыт круглосуточно.

Здесь вы увидите интерактивные экспонаты, которые показывают, как человечество может влиять на будущее планеты.

планеты. Колесо обзора Rio Star Самое высокое колесо обзора в Латинской Америке, достигающее 88 метров в высоту.

Самое высокое колесо обзора в Латинской Америке, достигающее 88 метров в высоту. Этническая стена. Расписана 19 художниками из разных стран.

Олимпийский бульвар, известный своей красотой, также место проведения различных событий, таких как концерты, фестивали, выставки и спортивные соревнования.

Музей искусств Рио

Музей искусств Рио. Источник: Изображение RUBENS CRISTOVÃO CRISTOVÃO с сайта Pixabay

Современный музей, объединяющий два здания: бывший автовокзал и бывший дворец полиции.

Вход в Музей искусств Рио стоит 20 реалов (приблизительно 4 доллара США) для взрослого и 10 реалов (примерно 2 доллара США) для ребенка, студента или пенсионера. Билеты можно приобрести онлайн или на месте. с 10:00 до 19:00.

Музей искусств Рио представляет коллекцию бразильского искусства, а также временные выставки на различные темы и художников. и концерты.

Вебсайт : https://museudeartedorio.org.br/en/home/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Парк Мадурейра

Один из самых больших и разнообразных парков Рио-де-Жанейро. Он был открыт в 2012 году в рамках проекта развития и озеленения города.

Вход в парк Мадурейра бесплатный и открыт с 5:00 до 22:00 ежедневно.

Скейт-парк Один из самых больших и современных скейт-парков в Латинской Америке, где можно кататься на скейтборде, роликах, велосипеде или самокате Он имеет разные дорожки, рампы и прыжки с разными уровнями сложности.

Один из самых больших и современных скейт-парков в Латинской Америке, где можно кататься на скейтборде, роликах, велосипеде или самокате Он имеет разные дорожки, рампы и прыжки с разными уровнями сложности. Амфитеатр .Место, где проводятся различные культурные и художественные мероприятия, такие как концерты, спектакли, выставки и выставки.

.Место, где проводятся различные культурные и художественные мероприятия, такие как концерты, спектакли, выставки и выставки. Библиотека Здесь можно читать книги, журналы, газеты или комиксы, а также пользоваться Интернетом и играть в настольные игры.

Здесь можно читать книги, журналы, газеты или комиксы, а также пользоваться Интернетом и играть в настольные игры. Музей самбы Узнайте об истории и культуре самбы, одного из самых популярных и традиционных музыкальных жанров Бразилии.

Также есть спортивные площадки и зоны отдыха.

Парк Лаже

Живописный парк в Рио-де-Жанейро расположен у подножия горы Корковадо вблизи Ботанического сада.

Вход в парк Лаже бесплатный, и он открыт с 8:00 до 17:00 в парке.

Ботанический сад . Зона с огромным разнообразием тропических растений, таких как пальмы, орхидеи, кактусы и другие.

. Зона с огромным разнообразием тропических растений, таких как пальмы, орхидеи, кактусы и другие. Историческое имение. Здание, возведенное в XIX веке, принадлежавшее разным семьям, в частности бразильскому промышленнику Энрике Лаже и его женской оперной певице Габриэлли Безанцони. проводит выставки и курсы для посетителей.

Вебсайт : http://eavparquelage.rj.gov.br/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Золотой песок на пляжах Рио-де-Жанейро. Источник: By Leo Galeno, Pixabay

Холм Дойс Ирмонос

Холм, состоящий из двух вершин, расположен в районе Леблон в Рио-де-Жанейро. Его высота 533 метра делает его одним из самых высоких и красивых в городе.

Карнавал

Карнавал в Рио-де-Жанейро. Источник: By Pat, Pixabay

Конечно, первое, с чем ассоциируется город, – это знаменитый Карнавал, самое большое и яркое шоу в мире.

Карнавал в Рио-де-Жанейро – это ежегодное празднование, которое проходит с пятницы до вторника перед Великим постом в крупнейшем городе Бразилии. Это событие привлекает миллионы туристов со всего мира, которые хотят принять участие в уникальном зрелище, исполненном музыки, танцев, цветов и веселья.

Карнавал состоит из двух частей:

Народный карнавал , который проходит спонтанно на улицах и площадях города.

, который проходит спонтанно на улицах и площадях города. Официальный карнавал – это соревнование лучших школ самбы Рио-де-Жанейро.

Школы самбы занимаются подготовкой и выступлениями на карнавале, а также сохранением и развитием культуры танца. Каждая школа имеет свою тему, костюмы, машины, песни и танцоров, которые демонстрируют свои навыки и креативность на главной арене карнавала – Самбодроме, специально построенном здании, вмещающем около 90 000 зрителей. Парады школ самбы, начинающиеся в 21:00 и продолжающиеся до утра, проходят вдоль его 700-метровой дорожки. У каждой школы есть 82 минуты, чтобы проехать Самбодром и убедить жюри в своем преимуществе. Жюри оценивает школы по десяти критериям, таким как ритм, гармония, эволюция, костюмы, машины, флагоносец, певец, сценарий, флаг и общее впечатление. Победитель объявляется после карнавала и получает почетный трофей и право участвовать в параде чемпионов в субботу.

Карнавал в Рио-де-Жанейро – это не только зрелище и участие, но и незабываемый опыт, позволяющий погрузиться в атмосферу радости, красоты и культуры Бразилии. Это одно из самых ярких и впечатляющих событий в мире, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Однако, если вы решите приехать в Рио в другое время, в этом очень приятном городе все равно есть чем заняться.