Оккупанты для налетов Shahed-136 на Одессу стали применять новую тактику.

В последнее время у РОВ фиксируется новая тактика налётов Shahed-136 на Одессу, а именно - применение воздушного пространства Румынии🇷🇴, как стартовой позиции для налёта.

Несколько Shahed-136, зачастую группой 2-3 заходят в воздушное пространство Румынии в районе между Сулинским устьем и Святого Георга. Напротив этой локаций дроны-камикадзе накапливаются, а затем начинают движение вверх к Измаильскому району и далее вдоль побережья, или по устью Дуная с виражами, финтами и облётами над непроходимой местностью. Так же не единожды пересекая воздушное пространство Румынии вдоль Дуная.

Примечательно то, что ВВС Румынии поднимают в воздух авиацию и румынские истребители на безопасных высотах патрулируют эту зону, но дроны-камикадзе не сбивают.

Почему, хотя Shahed-136 находятся в румынском воздушном пространстве? Вопрос риторический...